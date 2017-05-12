勞保「高薪低保」 2萬家很可疑

2017-05-12

恐影響10萬勞工

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞保「高薪低保」是許多勞工心中的痛，勞工往往都是在請領給付時發現金額短少，才知道被高薪低保。勞保局去年針對高薪低報的三一六五家事業單位開罰，總計開罰八七○○多萬罰鍰；今年至今已查到近兩萬家可疑對象，影響勞工人數恐超過十萬。

去年共開罰8千7百萬

以往因為財政部無法提供當年度報稅資料，勞保局只能比對前年資料，相隔兩年時常成為雇主辯解理由，不過從一○四年開始，勞保局可取得當年報稅資料，可更精確判斷雇主是否高薪低報。

今年截至二月，全國勞保投保事業單位約五十四．五萬家，勞保局稽查全台，已發現約有兩萬家事業單位「很可疑」。

很多雇主為了節省需負擔七成勞工保費的提撥支出，而高薪低保，或有少數勞工為了少繳稅而與雇主協議高薪低報。勞團警告指出，若雇主長期低報勞保投保薪資，不只影響工安意外或懷孕生子時請領的給付，未來退休時所請領的勞保老年給付也會縮水，勞工權益影響很大。

雇主應以總收入作為納保依據

勞團並提醒，許多勞工誤以為勞保保額的級距是依照底薪而定，但事實上，包含加班費、獎金與津貼，都應算在薪資內，雇主應以總收入作為納保的依據。

違規雇主若不補正 罰短保金額4倍

勞動部勞保局組長劉金娃說明，本月起會先發函至可能有低報情況的企業，若雇主未改正或無法說明調降理由，勞保局將會介入調查，經查證屬實，除要求即刻調整投保薪資級距之外，也會要求雇主支付短保金額的四倍為罰鍰。

勞保局建議，勞工每月核對薪資單時就可自行注意提繳的勞保費率，也可透過勞動保障卡、臨櫃查詢或自然人憑證等方式查詢。若發現雇主低報，可以向勞保局檢舉，保障自己的權益。