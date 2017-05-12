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一例一休上路後 「護病比」不降反升
2017-05-12
〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休實施後，台灣護理產業工會對護理師所進行的網路調查指出，新法上路後護理師每日工時有微幅下降，但「護病比」在醫學中心、區域醫院層級卻反而惡化；工會呼籲，唯有改善勞動條件，才能讓離職率下降。
每日工時平均微幅下降0.2小時
護產工會理事長盧孳艷表示，工會於三月一日至四月十五日期間，於網頁上投問卷，回收六百份有效問卷，受調者工作場所在醫學中心的有卅三％，在區域醫院的有卅九％，在地區醫院的有十九％。
盧孳艷指出，修法後護理師每日工時平均微幅下降○．二小時，但資方用更緊縮的人力來避免勞檢被開罰。平均護病比除地區醫院從十八‧九降到十五‧七外，醫學中心、區域醫院分別從九‧六升至十‧一、十三‧一升至十三‧三，三者皆未符合評鑑標準。
歐盟研究指出，降低護病比、工時，才是留住護理人才最好辦法。
盧孳艷呼籲勞動部應加強勞檢，尤其是對特休假重點檢查；希望健保署公布護病比，並公布離職、留任率；希望衛福部醫院評鑑檢視護病比，改為各單位每名護理師直接照護人數，非採計全院護理人員數。
衛福部醫事司科長李中月表示，對於醫院評鑑，如何合理計算護病比，已委託計畫在評估中，將於下一輪修正評鑑基準時納入考量。
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