健保署調查 醫院前年共加薪逾55億

2017-05-12

〔記者林惠琴／台北報導〕五月十二日是「國際護師節」，國內血汗護理現象備受關注，去年衛福部健保署針對四七六家特約醫院調查提供護理人員的福利概況，發現三九七家前一年各類薪資調增總金額達到五十五．二億元，但對照護理團體針對第一線人員調查結果卻呈兩樣情，各層級醫院逾時下班仍有三、四成沒有加班費，也沒有補時數。

護理團體調查 逾時下班近4成沒加班費

健保署於二○○九年至二○一四年共編九十一．六五億元，推動「提升住院護理照護品質」，二○一五年起更將護病比與支付連動，去年健保署調查發現，三九七家醫院有提升護理人員各類薪資，包括所有醫學中心廿五家，區域醫院八十家、占該層級九十五％，地區醫院二九二家、占該層級八十％。

健保署官員表示，醫院各類薪資調增總金額達五十五．二億元，以提升基本薪資占廿四％最高，約十三．二億元；其次是發放年終獎金占廿一％，約十一．四億元；增聘護理人力占十九％居次，約十．二億元；其餘尚有提升大小夜班費與發放績效獎金分別約三．四億元，提供三節獎金約一．八億元、加班費約一．一億元，還有用於簽約留任獎金、年資加給等合計約十．六億元。

改善勞動環境 7成建議降低護病比

中華民國護理師護士公會全聯會去年五至七月針對會員進行調查、回收五六二八份問卷結果則顯示，不少護理人員逾時下班，以醫學中心白班為例，就有逾六成超時一小時以上，原因以病人有突發狀況、接新病人或手術後病人、書寫護理紀錄為主，但醫學中心、區域醫院、地區醫院沒有提供加班費，也沒有補時數的比率，依序為四十八％、卅九．五％、卅四．五％，逾七十％建議改善方式是降低護病比。

中華民國護理師護士公會全聯會秘書長曾修儀指出，醫院對留人有努力，但除了給錢外，降低工作量仍是重點。

健保署現設支付連動是護病比達一定比例加錢給醫院，建議比照日本，一名護理師照護病人數越多，給付每床額度越低，越少則越高，不只改善職場環境，也提高病人醫療品質，日本推動後，護理人員留任率大增，或許可供國內借鏡。