去年核准136件新藥 「抗癌」藥最多

2017-05-11

記者吳亮儀／台北報導

去年哪些種類的新藥上市最多？食藥署昨天公布去年核准的新藥件數統計，136件新藥中，前三名依序是癌症藥（15%）、中樞神經疾病（10%）及血液疾病（10%）。

新藥的治療領域包括抗癌藥物、抗C型肝炎病毒或HIV病毒藥物、罕見疾病藥物以及五合一疫苗、流感四價疫苗等。

醫藥品查驗中心新藥組醫師賴怡君指出，近幾年抗癌用藥隨罹病人數增加，多是業者研發新藥重點。

賴怡君說，除針對不同癌症的新藥愈來愈多外，原有的藥物也同步精進其藥效、減少副作用等，在臨床治療上可以有更多選擇，未來幾年一定還會是研發重點。

以往新藥申請審查案件常因為食藥署要求補件等因素，常拉長審查時間，以新成分新藥申請案為例，每件平均要審查快1年。

食藥署今年委託醫藥品查驗中心做新藥送件前的諮詢輔導會議，協助藥廠將申請資料先做審視，協助業者釐清法規等，減少正式送件後可能的補件需求。