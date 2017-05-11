| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

去年核准136件新藥 「抗癌」藥最多

2017-05-11

記者吳亮儀／台北報導

去年哪些種類的新藥上市最多？食藥署昨天公布去年核准的新藥件數統計，136件新藥中，前三名依序是癌症藥（15%）、中樞神經疾病（10%）及血液疾病（10%）。

新藥的治療領域包括抗癌藥物、抗C型肝炎病毒或HIV病毒藥物、罕見疾病藥物以及五合一疫苗、流感四價疫苗等。

醫藥品查驗中心新藥組醫師賴怡君指出，近幾年抗癌用藥隨罹病人數增加，多是業者研發新藥重點。

賴怡君說，除針對不同癌症的新藥愈來愈多外，原有的藥物也同步精進其藥效、減少副作用等，在臨床治療上可以有更多選擇，未來幾年一定還會是研發重點。

以往新藥申請審查案件常因為食藥署要求補件等因素，常拉長審查時間，以新成分新藥申請案為例，每件平均要審查快1年。

食藥署今年委託醫藥品查驗中心做新藥送件前的諮詢輔導會議，協助藥廠將申請資料先做審視，協助業者釐清法規等，減少正式送件後可能的補件需求。

廣告
  • 口服抗C型肝炎病毒新藥是去年上市的藥物之一。 （記者林惠琴攝）

    口服抗C型肝炎病毒新藥是去年上市的藥物之一。 （記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：去年核准136件新藥 「抗癌」藥最多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.