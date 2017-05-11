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洗腎多年血管硬化 冠狀動脈繞道手術救命

2017-05-11

記者羅碧、林彥彤／台北報導

統計顯示，國內洗腎患者易因血管硬化等問題，合併心血管疾病，甚至47%因此死亡，醫師提醒國人，務必要注意腎臟保健，並且控制好血糖等慢性病。

國泰醫院心臟血管外科主任侯紹敏日前接獲一名61歲男病患，罹患糖尿病10年，合併視網膜病變以及腎病變，因此他接受血液透析（即洗腎）7年，以致周邊血管嚴重硬化（下肢動脈狹窄）。近3年來，因心臟冠狀動脈阻塞先後置放8支血管支架。

今年4月初該名男病患又因胸悶、胸痛等症狀就醫，發現心臟功能僅剩1/2，因此醫師將他轉介到心臟外科，接受冠狀動脈繞道手術才救回一命且出院。

侯紹敏指出，腎功能不佳的患者因腎功能代謝不佳，磷積存於體內導致高磷血症，造成血管鈣化、硬化等，且洗腎患者也常併有「三高」（高血脂、高血壓、高血糖）。一旦有心臟冠狀動脈阻塞，即便置放支架手術，最終恐仍因血管硬化問題嚴重，需接受開心手術。

此時因冠狀動脈繞道手術時，可選擇的血管少又不易縫合等，大幅增加手術的風險及併發症。又因洗腎患者的水份、毒性代謝產物無法自然排出，以及電解質鉀、鈉、鈣等平衡困難，造成術後危險，會增加死亡風險。

據統計，國內洗腎患者接受冠狀動脈繞道手術（即開心手術）的死亡率為8%-15%，高於一般病人（2%-3%的死亡率），因此唯有顧好腎，並且早發現心血管問題，才可降低其日後手術風險。

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  • 洗腎患者要留心血管硬化等問題，引發心血管疾病；圖為情境照。（記者李忠憲攝）

    洗腎患者要留心血管硬化等問題，引發心血管疾病；圖為情境照。（記者李忠憲攝）

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