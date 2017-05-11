謠言終結站》 燙傷灑麵粉可降溫？ 醫：延誤救治更易留疤

2017-05-11

記者陳炳宏／台北報導

一名4歲男童嬉戲時，不慎絆倒電熱水壺，造成大面積燙傷，阿公和阿嬤在慌亂中，急忙脫掉他的衣服，並撒麵粉，企圖「降溫」，沒想到送醫急救後，才知道這樣做，反而讓傷口更難散熱。醫師直言，錯誤的燒燙傷處理方式，將導致傷者日後更容易留疤。

三軍總醫院整形外科主任、台灣燒傷暨傷口照護學會理事長戴念梓指出，民眾燙傷時的第一步驟應該是馬上用自來水沖洗、降溫，至於其他的偏方都不用想，也不該使用。

戴念梓說，燒燙傷主要是熱造成受傷，很有可能在不到一秒的瞬間，皮膚就受損、壞死。通常皮膚受傷時，還不會破皮，馬上用自來水沖洗，可以有很好的降溫效果。

至於坊間流傳的撒麵粉、鹽巴、太白粉、沙拉油、豬油等偏方，不但效果差，而且到醫院醫師還要先花時間清潔才能評估傷口，反而延遲救治時間。

陽光基金會倡導組專案經理莊麗真表示，網路治療燒燙傷的偏方千奇百怪，除了麵粉，還有蛋白、牙膏、醬油、綠油精等，但這些方法不但無法達到皮膚降溫的功能，甚至還有可能會造成傷口細菌感染。

燙傷意外謹記沖脫泡蓋送

若不幸發生燙傷意外，要記得「沖、脫、泡、蓋、送」的五字口訣。「沖」是冷水沖10到30分鐘，並請旁人撥打119，持續以流動冷水沖患部降溫，同時等待救護車抵達；此時「脫」除受傷部位上的物品（如手環、衣物），但若沾黏在皮膚上，不要勉強脫，避免造成二次傷害，應由醫護人員處理。

可「泡」在冷水中20到30分鐘，降低燒傷深度，要注意避免浸泡過久造成失溫休克；救護車抵達後，以乾淨衣物浴巾「覆蓋」在傷處，避免感染與失溫，同時「快送」到醫院治療。