產後5次「乳腺炎」 餵母乳痛不欲生
2017-05-11
記者歐素美／台中報導
40歲的魏姓婦人產下第二胎後，餵寶寶母乳，不料3個月內爆發5次乳腺炎，痛到生不如死，經台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿與婦產科個管師（個案管理師）徐慧冰協助，依其寶寶需求，調整餵乳時間，成功完成8個月的母乳哺育，也讓人感受母愛的偉大。
李敏駿表示，乳汁分泌過多，未適時排出，或因嬰兒吸吮時，不小心造成傷口感染、發炎、阻塞，都可能產生乳腺炎，造成哺餵母乳的媽媽乳房局部紅腫痛。除以抗生素治療外，嚴重者可能導致膿瘍，需以針頭抽吸或手術清除。
由於坐月子時吃補，高油脂容易使乳汁過度濃稠，也易產生乳腺炎，提醒產婦均衡飲食最好。
調整餵乳時間 完成哺育
魏姓婦人因患有高血壓，加上工作時間不固定，第二胎產後，夜間擠乳、親餵，生理狀態未調整好，導致血壓飆高，家人擔心她過勞，建議她晚上不要餵母乳，加上工作時間不固定，常無法規律擠乳，導致3個月內反覆發作5次乳腺炎。
她表示，乳腺炎會造成發燒、怕冷，甚至比生孩子還痛，而且要疏通乳腺又怕傷了乳房，簡直生不如死。
個管師徐慧冰說，乳腺炎是造成許多媽媽放棄哺育母乳的重要原因。由於每個人體質不同，依照寶寶的需求擠奶，例如寶寶一天吃600CC，就可依自己的時間，一天分幾次擠出600CC母乳，提供寶寶食用；若採用全親餵，寶寶想吃就餵，就不易產生乳腺炎。
徐慧冰並提醒媽媽們，平時可像彈鋼琴或由外往乳頭方向輕抓，按摩乳房，若出現乳腺阻塞，可以在靠近乳頭處略微輕壓，幫助寶寶吸奶。親餵時，則以寶寶的下巴靠近阻塞方向吸吮，有助乳汁排出及暢通。
李敏駿醫師表示，國健署推動「母嬰親善與母乳哺育」，目前產後6個月的純母乳哺餵約45%，乳腺炎發生率约2%-10%，但嚴重反覆發作並不多見，建議患者若有問題，可以請醫護人員協助。
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