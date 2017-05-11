| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

產後5次「乳腺炎」 餵母乳痛不欲生

2017-05-11

記者歐素美／台中報導

40歲的魏姓婦人產下第二胎後，餵寶寶母乳，不料3個月內爆發5次乳腺炎，痛到生不如死，經台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿與婦產科個管師（個案管理師）徐慧冰協助，依其寶寶需求，調整餵乳時間，成功完成8個月的母乳哺育，也讓人感受母愛的偉大。

李敏駿表示，乳汁分泌過多，未適時排出，或因嬰兒吸吮時，不小心造成傷口感染、發炎、阻塞，都可能產生乳腺炎，造成哺餵母乳的媽媽乳房局部紅腫痛。除以抗生素治療外，嚴重者可能導致膿瘍，需以針頭抽吸或手術清除。

由於坐月子時吃補，高油脂容易使乳汁過度濃稠，也易產生乳腺炎，提醒產婦均衡飲食最好。

調整餵乳時間 完成哺育

魏姓婦人因患有高血壓，加上工作時間不固定，第二胎產後，夜間擠乳、親餵，生理狀態未調整好，導致血壓飆高，家人擔心她過勞，建議她晚上不要餵母乳，加上工作時間不固定，常無法規律擠乳，導致3個月內反覆發作5次乳腺炎。

她表示，乳腺炎會造成發燒、怕冷，甚至比生孩子還痛，而且要疏通乳腺又怕傷了乳房，簡直生不如死。

個管師徐慧冰說，乳腺炎是造成許多媽媽放棄哺育母乳的重要原因。由於每個人體質不同，依照寶寶的需求擠奶，例如寶寶一天吃600CC，就可依自己的時間，一天分幾次擠出600CC母乳，提供寶寶食用；若採用全親餵，寶寶想吃就餵，就不易產生乳腺炎。

徐慧冰並提醒媽媽們，平時可像彈鋼琴或由外往乳頭方向輕抓，按摩乳房，若出現乳腺阻塞，可以在靠近乳頭處略微輕壓，幫助寶寶吸奶。親餵時，則以寶寶的下巴靠近阻塞方向吸吮，有助乳汁排出及暢通。

李敏駿醫師表示，國健署推動「母嬰親善與母乳哺育」，目前產後6個月的純母乳哺餵約45%，乳腺炎發生率约2%-10%，但嚴重反覆發作並不多見，建議患者若有問題，可以請醫護人員協助。

廣告
  • 媽媽們可以用類似彈鋼琴方式，輕揉、按摩乳房，以幫助乳腺通暢。（記者歐素美攝）

    媽媽們可以用類似彈鋼琴方式，輕揉、按摩乳房，以幫助乳腺通暢。（記者歐素美攝）

  • 李敏駿醫師表示，根據統計，全球乳腺炎發生率約2%-10%。 （記者歐素美攝）

    李敏駿醫師表示，根據統計，全球乳腺炎發生率約2%-10%。 （記者歐素美攝）

  • 個管師徐慧冰指導產婦如何正確親餵母乳。 （記者歐素美攝）

    個管師徐慧冰指導產婦如何正確親餵母乳。 （記者歐素美攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：產後5次「乳腺炎」 餵母乳痛不欲生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.