前故宮院長告林佳龍 二審又敗訴

2017-05-11

台中市長林佳龍101年10月9日擔任立委期間，指前故宮院長周功鑫的海外帳戶有不正常美金匯入，且來自她部屬，周功鑫提告求償200萬元和登報道歉；高等法院認為林有查證，且發言內容受立委言論免責權保護，昨天維持一審見解，判決周功鑫敗訴，全案還可上訴。（記者項程鎮）