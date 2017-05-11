明年起全面禁用致癌石綿

2017-05-11

石綿為國際癌症研究署（IARC）歸類之一級人類致癌物質，環保署日前已公告107年7月1日起禁止用於煞車來令片製造，其餘用途目前都已禁止。但為因應環境變遷、毒理資料及國際管理趨勢，環保署為有效降低作業勞工及民眾暴露風險，規劃提前自107年1月1日起全面禁用石綿，但公告修正前已取得石綿使用於煞車來令片製造登記或核可文件者，得使用至該登記或核可文件有效期限屆期為止。

（記者楊綿傑）