今高溫逾34度 明晚鋒面到有大雨

2017-05-11

中央氣象局表示，今天天氣還是很熱，各地高溫都有31度以上，大台北地區最高溫34度，中南部最高溫甚至可達35度，但鋒面將在12日報到，預計深夜開始影響台灣，最明顯的雨勢將出現在13日，全台各地都要注意局部大雨和雷雨發生，14日鋒面往南移，中部以北雨勢會逐漸減緩，緊接著15日又有一波鋒面來襲，全台一整天都要嚴防豪大雨發生，預估17日雨勢才會減緩。（記者蕭玗欣）