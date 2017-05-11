延誤團員就醫不治 領隊、雄獅共賠87萬

2017-05-11

〔記者黃捷、蕭玗欣／綜合報導〕六十七歲林姓男子參加雄獅旅行社日本賞雪團，赴日第一天就因糖尿病發作身體不適，直到第五天昏迷不醒，彭姓領隊才將他送醫急救，但仍不治。士林地方法院認定延誤送醫，彭男有過失，雄獅須負連帶責任，共判賠八十七萬元，可上訴。

第一天身體不適 第五天才送醫

家屬提告指出，林男二○一五年五月間參加「立山雪牆奇景企畫」五日遊，旅費四萬四千五百元，旅遊定型化契約中註明領隊有義務注意團員身體狀況及生命安全。

林男赴日第一天即身體不適，只能食用流質食物，第二天向彭男表示牙痛、頭痛，第三天晚上已無法用餐，第四天跟不上旅行團的腳步，需他人攙扶行走，第五天上午在旅館昏迷不醒，才被送往當地醫院急救，最後不治。

家屬認為，林男病發初期，彭男若及時安排就醫，就能避免悲劇發生，因此向彭男、雄獅求償醫療費、喪葬費、旅費、勞保年金及精神慰撫金等，總計六百五十九萬八千二百七十四元。

雄獅：團員未要求就醫

雄獅則指，林男赴日前剛拔牙才會牙痛，彭男已依經驗提供止痛藥，因林男未要求就醫，無從干預；且林男第四天晚間清醒，第五天上午突然昏迷，彭男根本措手不及。

根據日本醫院死亡診斷書，林男患有二型糖尿病，以牙口感染為開端，就醫時已嚴重脫水、全身循環障礙，最後因多重器官衰竭致死。

死者行前拔牙 須自負7成責任

法官認為，林男明知剛拔牙難咀嚼、易感染，仍隻身赴日，應自負七成責任；但林男健康狀況一步步變差，彭男若謹慎應對，及早安排就醫，確實可能救活林男，彭男仍須負三成責任，雄獅也應負連帶責任。

雄獅昨表示，領隊畢竟非專業醫護人員，旅客當下若有不適，一定要立即向領隊反映，行前應評估身體狀況是否適合參團，並帶好必需藥物；目前仍在評估是否要上訴。