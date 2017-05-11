「只要機組乖乖聽話」台電保證今夏沒紅燈

2017-05-11

〔記者林筑涵／台北報導〕台電核三廠二號機大修控制棒意外重摔將基座撞歪，確定需三週工期，將趕不上五月二十日歸隊，加上核二廠一號機格架改建需待六月中完工，且新增火力機組多落在六月後才能發電，限電紅燈是否再度上演，引起關注。繼經濟部長李世光受訪時承諾「今夏電力不亮紅燈」，台電昨也保證只要機組乖乖聽話，預估確實不會亮出限電紅燈。

核三廠二號機下月中才歸隊

核三廠二號機原訂五月十七日完成歲修，但於上月底發生控制棒連桿脫落，導致控制棒吊起離地六十公分時，重摔而下且撞歪基座，遭原能會要求停工並繳交報告。台電發言人林德福表示，目前台電持續配合原能會要求，將進一步補齊說明和報告；同時已聯絡廠商備齊文件、工具設備及原廠技師來台，預計所需工期為三週，若審查順利，可望在六月中旬前完成歲修。

但核二廠一號機目前格架仍在施工中，且新增火力機組如大林一號機六月底完工，大潭緊急發電機組發電日期也落在七月中下旬，現核三廠二號機大修更因意外而延宕，今年供電是否出狀況？經濟部長李世光年初曾表示「今年不會缺電」，前日接受媒體專訪時更加碼承諾「今夏電力不亮紅燈」，林德福昨也掛保證，若機組「乖乖聽話」，確實不會亮出「限電警戒」紅燈。

用電量飆高 供電警戒連三橘

另昨因天氣持續炎熱，導致用電量也飆出「新高」；台電副調度監鄭有財表示，昨日最高用電量為三二六三．三萬瓩，是今年首度飆破三二○○萬瓩，擠下五月五日三一八五．四萬瓩的紀錄，成為今年用電新高；備轉容量為一三七．二萬瓩，備轉容量率則為四．二一％，電力系統亮出代表「供電警戒」的橘燈燈號，已呈現連三日橘燈。

鄭有財坦言，近期供電狀況如同「看天吃飯」，氣溫上升帶動用電量增加，預估未來幾日用電尖峰仍與昨日相似。