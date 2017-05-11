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維格面臨400萬重罰 檢舉人可獲80萬獎金

2017-05-11

〔記者張議晨、賴筱桐、姚介修／綜合報導〕伴手禮名店「維格餅家」，涉嫌將各門市即期品回收，塗改有效期限後，再充當新品販售。台北市衛生局表示，因全案涉及詐欺罪及「食安法」廿八條規定，將依法處以四萬至四百萬元罰鍰。新北市政府昨天也稽查五股廠區，指示工廠部門所有產品暫停出貨，業者須提送檢討改善報告書，經衛生局審核通過，才能上架販售。

五股廠區暫停出貨 桃機兩門市停業

維格餅家爆出竄改商品保存期限，士林地檢署偵訊後，蕭姓董娘以一五○萬元交保。台北市衛生局昨也約談維格餅家總公司負責人到案說明。北市衛生局食藥處長王明理說，昨派員至各門市稽查，未發現改標產品，此案檢舉者可依「台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」，最高獲得廿％ ，即八十萬元檢舉獎勵金。

新北衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，昨天稽查五股廠區，未發現任何疑似問題產品，正追查相關數量與流向，維格餅家公司未遵行產品回收報廢作業流程，涉嫌違反食品安全衛生管理法第八條第一項，已命工廠部門暫停出貨，但門市可持續販售，並要求維格提出退換貨機制。

維格餅家位於承德路的旗艦門市昨照常營業，上午仍有東南亞團客入內購物，還有自由行旅客由導遊帶著入內，人手一袋伴手禮，一口接一口試吃店內熱門產品鳳梨酥、墨條酥等產品，仍不知維格涉嫌竄改保存期限。

維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，為了安全起見，昨天已先採取預防性停止營業，靜待調查結果，但受理產品退款、換貨服務。

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  • 維格餅家在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，已暫停營業，靜待調查結果，並貼出受理退款換貨公告。 （記者姚介修攝）

    維格餅家在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，已暫停營業，靜待調查結果，並貼出受理退款換貨公告。 （記者姚介修攝）

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