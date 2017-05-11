維格面臨400萬重罰 檢舉人可獲80萬獎金

2017-05-11

〔記者張議晨、賴筱桐、姚介修／綜合報導〕伴手禮名店「維格餅家」，涉嫌將各門市即期品回收，塗改有效期限後，再充當新品販售。台北市衛生局表示，因全案涉及詐欺罪及「食安法」廿八條規定，將依法處以四萬至四百萬元罰鍰。新北市政府昨天也稽查五股廠區，指示工廠部門所有產品暫停出貨，業者須提送檢討改善報告書，經衛生局審核通過，才能上架販售。

五股廠區暫停出貨 桃機兩門市停業

維格餅家爆出竄改商品保存期限，士林地檢署偵訊後，蕭姓董娘以一五○萬元交保。台北市衛生局昨也約談維格餅家總公司負責人到案說明。北市衛生局食藥處長王明理說，昨派員至各門市稽查，未發現改標產品，此案檢舉者可依「台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」，最高獲得廿％ ，即八十萬元檢舉獎勵金。

新北衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，昨天稽查五股廠區，未發現任何疑似問題產品，正追查相關數量與流向，維格餅家公司未遵行產品回收報廢作業流程，涉嫌違反食品安全衛生管理法第八條第一項，已命工廠部門暫停出貨，但門市可持續販售，並要求維格提出退換貨機制。

維格餅家位於承德路的旗艦門市昨照常營業，上午仍有東南亞團客入內購物，還有自由行旅客由導遊帶著入內，人手一袋伴手禮，一口接一口試吃店內熱門產品鳳梨酥、墨條酥等產品，仍不知維格涉嫌竄改保存期限。

維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，為了安全起見，昨天已先採取預防性停止營業，靜待調查結果，但受理產品退款、換貨服務。