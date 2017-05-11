買到維格改標產品 可退5倍錢

2017-05-11

〔記者楊雅民、蕭玗欣、張議晨、賴筱桐／綜合報導〕以鳳梨酥崛起的維格餅家董娘蕭詩錦涉竄改產品保存期限再上架販售，董座老公維格餅家董事長孫國華昨以「員工個人行為」切割，不少消費者批「董娘怎會是員工個人」。此外，維格同意只要持有標示「EXP」產品外盒，即可用五倍價格退錢或換貨。

「董娘是員工？」 董座切割挨批

孫國華表示，內部調查，有員工為了節省營運成本，在未向公司報備情況下，將五股門市墨條酥、蛋黃酥、鳳凰酥賞味期進行更改，經過清查約有五十至六十箱商品遭改標。

他說，此事件是員工個人行為，涉案員工（指妻子、維格觀光工廠門市協理蕭詩錦）已停職處分，並靜待司法調查，公司也同步清查其它門市商品，目前並未發現改標情形。

對於外界質疑董娘蕭詩錦怎可和董事長孫國華切割？維格代理發言人林牧民表示，老婆和老公有些事情不見得會分享，且董娘是員工，她從高中就在維格打工，一路從基層做起，最後變成董娘，並非空降的。這次董娘會竄改產品保存期限，「可能就單純出於東西還可以吃，為什麼要丟掉？」但做這件事就是不對，既然發生，公司就要面對。

針對被竄改保存期限的三項商品，消費者可無限期憑發票（購買證明）或盒子至各門市，將立即給予兩倍退錢或換貨。此外，消費者可憑保存期限標示為EXP的商品盒子至各門市，則將立即予以五倍方式退錢或換貨；另對於今年一月一日起購買的店內其他產品，可憑發票（購買證明）或盒子至各門市，將給予等額之退換貨。

旅行社譴責 發起同業共同抵制

改標事件重創形象，創新旅行社董事長李奇嶽昨公開譴責，並將禁止公司旅行團進入維格餅家消費，也呼籲其他同業共同抵制。

李奇嶽說，維格餅家在中國旅行團的市佔率高達五成，全盛時期，一天曾有四、五千名旅客上門消費，如今中客不來，一天只剩一千多人，生意影響很多。事發之後，連中國的旅行社也在問，現在也沒有導遊敢把旅客帶去維格。

前4月營收衰退3成 股價昨跌11％

根據維格公布的財報，維格二○一四年年營收曾衝到十三．三五億元，稅後淨利達一．八二億元，稅後每股盈餘八元；但受到中客銳減衝擊，去年維格年營收已跌至九．四五億元，稅後淨利約八千一百七十三萬元，稅後每股盈餘縮水至三．四一元。今年一至四月維格累計營收二．五一億元，也較去年同期衰退近三成。維格在興櫃的股價昨日一口氣大跌十一．六一％，收在四十二．七九元。