買到維格改標產品 可退5倍錢
〔記者楊雅民、蕭玗欣、張議晨、賴筱桐／綜合報導〕以鳳梨酥崛起的維格餅家董娘蕭詩錦涉竄改產品保存期限再上架販售，董座老公維格餅家董事長孫國華昨以「員工個人行為」切割，不少消費者批「董娘怎會是員工個人」。此外，維格同意只要持有標示「EXP」產品外盒，即可用五倍價格退錢或換貨。
「董娘是員工？」 董座切割挨批
孫國華表示，內部調查，有員工為了節省營運成本，在未向公司報備情況下，將五股門市墨條酥、蛋黃酥、鳳凰酥賞味期進行更改，經過清查約有五十至六十箱商品遭改標。
他說，此事件是員工個人行為，涉案員工（指妻子、維格觀光工廠門市協理蕭詩錦）已停職處分，並靜待司法調查，公司也同步清查其它門市商品，目前並未發現改標情形。
對於外界質疑董娘蕭詩錦怎可和董事長孫國華切割？維格代理發言人林牧民表示，老婆和老公有些事情不見得會分享，且董娘是員工，她從高中就在維格打工，一路從基層做起，最後變成董娘，並非空降的。這次董娘會竄改產品保存期限，「可能就單純出於東西還可以吃，為什麼要丟掉？」但做這件事就是不對，既然發生，公司就要面對。
針對被竄改保存期限的三項商品，消費者可無限期憑發票（購買證明）或盒子至各門市，將立即給予兩倍退錢或換貨。此外，消費者可憑保存期限標示為EXP的商品盒子至各門市，則將立即予以五倍方式退錢或換貨；另對於今年一月一日起購買的店內其他產品，可憑發票（購買證明）或盒子至各門市，將給予等額之退換貨。
旅行社譴責 發起同業共同抵制
改標事件重創形象，創新旅行社董事長李奇嶽昨公開譴責，並將禁止公司旅行團進入維格餅家消費，也呼籲其他同業共同抵制。
李奇嶽說，維格餅家在中國旅行團的市佔率高達五成，全盛時期，一天曾有四、五千名旅客上門消費，如今中客不來，一天只剩一千多人，生意影響很多。事發之後，連中國的旅行社也在問，現在也沒有導遊敢把旅客帶去維格。
前4月營收衰退3成 股價昨跌11％
根據維格公布的財報，維格二○一四年年營收曾衝到十三．三五億元，稅後淨利達一．八二億元，稅後每股盈餘八元；但受到中客銳減衝擊，去年維格年營收已跌至九．四五億元，稅後淨利約八千一百七十三萬元，稅後每股盈餘縮水至三．四一元。今年一至四月維格累計營收二．五一億元，也較去年同期衰退近三成。維格在興櫃的股價昨日一口氣大跌十一．六一％，收在四十二．七九元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 「墾丁七號」赤腹鷹成功繫放 全球創舉再進一步
- 謠言終結站》 燙傷灑麵粉可降溫？ 醫：延誤救治更易留疤
- 2G下月底終止 22萬戶未移轉
- 健康充電站─糖尿病講座
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 安心亞感受濺油痛 自殘做了這事
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
- 吳欣盈未提名董事 新光金接班恐生變
- 《戀戀三寮灣—大王爺的子孫》三慈國小師生 創作家鄉繪本
- 市立仁愛之家整修 遷離長者引不滿
- 美：持續強烈支持台灣參與WHA
- 竹市隆恩古圳 打造8大親水場域
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 維權律師李和平返家 李妻：暴瘦不足50公斤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Teacher accused of sexual assault breaks his silence
- 阻調查「通俄門」？ 川普閃鍘FBI局長
- 又抓到共諜 國台辦嗆台炒作
- 缺警還支援商業活動 民代搖頭
- 易威2困難學名藥 估年底前拿到美藥證
- 公務員收禮上限 擬調至3600元
- 白目樂隊突襲街頭 網襪招搖
- 中市親子藝術節開跑 藝文演出18場
- 596轟出爐 普侯斯瞄準索沙
- 加拿大卑詩省 首見3台裔省議員
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- 尉官士官大缺員 軍方擬發補助留人
- 檳榔族多 屏東口腔癌發生率高
- 陳傑7年21金 全大運「畢業」禮
- 大漢溪河岸 驚現大批垃圾裸露
- 包庇賭博喝花酒 台東警收押
- 〈客廳vs.小宅〉我家風格，我決定！
- 90歲文夏有夠潮 瘋迷NBA勇士柯瑞
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
- 長2.5公分 迷你土雞蛋比鴿蛋小
- 《自由廣場》與法官談精神病
- 秒鍘情報頭子 如水門案「大屠殺」
- 防疫活字典 劉秀娟獲績優護理師
- 合歡山杜鵑花季塞爆 啟動交管
- 新港大橋單車道雜草叢生 苗縣府挨轟不處理
- 大賣場被爆賣「塑膠紫菜」 已先下架
- 115藝人力挺婚姻平權 打破群星抗SARS紀錄
- 永平、新屋組籃球隊 4校拚HBL
- 賴清德談同婚 「相愛的人有權利在一起」
標題：買到維格改標產品 可退5倍錢
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email