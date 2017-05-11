2G下月底終止 22萬戶未移轉

2017-05-11

2G業務將在今年6月底屆期終止，國家通訊傳播委員會（NCC）昨表示，截至本月5日，2G用戶仍有22萬7085戶，除持續要求業者提供方案吸引2G用戶移轉，另2G保證金仍有6百餘萬元未領，NCC也呼籲轉移或停用2G用戶儘早領取。

NCC提到，3G業務也將在2018年12月底屆期終止，請2G用戶能盡量選擇轉移到4G。（記者楊綿傑）