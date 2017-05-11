愛閱書坊虧損 恐吹熄燈號

2017-05-11

由身心障礙者共同打造、經營的「愛閱書坊」成立至今已經7年，陸續協助10多位身心障礙者找到人生第一份工作、自食其力。不過7年下來累積虧損超過200萬，書店老闆石皓文近期被檢查出罹患胃癌三期，加上今年10月租約到期後，房東不願續租，書店恐將吹熄燈號。

為解決困境，愛閱書坊嘗試以群眾集資方式，盼能募集250萬資金，作為搬遷重建與人員聘僱經費。愛閱書坊表示，贊助者贊助經費全額用於重建與人事聘僱，未來新店面正式開張後，將全額回饋給贊助者，可於愛閱購書。募資為期3個月，盼能在明年初重新開業，聘僱更多身心障礙員工。

（記者吳柏緯）