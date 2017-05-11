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防山難失溫 北科大設計急救包

2017-05-11

登山、冰雪活動最怕失溫危及性命，台北科技大學工業設計系學生施保丞、黃煜軒設計「失溫急救登山背包」，在登山包加裝軟板電池，當面臨失溫危機時，可主動提供熱源給四肢與大動脈來救命。

同系同學李昊哲則是木工國手，看見工人因悶熱不愛戴工地安全帽，以特殊的緩衝泡棉製造新安全帽，增加工地帽舒適度又不減安全性；他們皆獲今年新一代設計獎入圍肯定。（記者吳柏軒）

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  • 木工國手李昊哲設計的「工地安全帽」採用高係數智慧抗衝擊材料，兼顧耐撞、透氣，讓使用者在炎炎夏日的悶熱工地中，有完善舒適的防護。（北科大提供）

    木工國手李昊哲設計的「工地安全帽」採用高係數智慧抗衝擊材料，兼顧耐撞、透氣，讓使用者在炎炎夏日的悶熱工地中，有完善舒適的防護。（北科大提供）

  • 台北科技大學工業設計系學生施保丞、黃煜軒設計「HYPERPACK失溫急救登山背包」，將預防失溫的穿戴設備整合在登山包上，當使用者面臨失溫狀態，會提供熱源給四肢末梢與大動脈來救命。（北科大提供）

    台北科技大學工業設計系學生施保丞、黃煜軒設計「HYPERPACK失溫急救登山背包」，將預防失溫的穿戴設備整合在登山包上，當使用者面臨失溫狀態，會提供熱源給四肢末梢與大動脈來救命。（北科大提供）

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