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10頂大開課抵學分 準大生先修別錯過

2017-05-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學申請已放榜，台大、清大、交大等十所頂尖大學今年合作整合平台，開出五大領域十五門準大學生先修課程，只要上網或暑期密集修課，就能抵免或免修大學必修，預計十五日正式上線。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，這次集結台大、政大、台師大、 清大、交大、中央、中興、中正、成功、中山共十所學校，合作討論如何讓高中生先來體驗大學課程，提供準大學生提早進修大學課程的機會，展開「準大學生先修課程」平台整合，今年五月十五日率先上線。

該平台整合五大領域，如微積分、物理、化學、生物及程式設計等，由大學端開設十五門課、提供六項認證考試，學生只要通過修業標準，或考過測試，將來就能抵免或免修該科學分。

戴念華說明，例如：清大開微積分線上課程，高中生可透過網路學習，其他學校則開物理或化學課，因有實驗可能要實際到班，但因合作學校北、中、南都有，學生可擇近的學校上課。

戴念華表示，學分抵免是由各科系認定，經多次會議才找出共識，平台上線後，先由十所合作學校開課，但其他大學若要認定並幫學生抵免學分，也歡迎加入，所有課程開放給任何有興趣的高中生攻讀，高一、高二學生也能加入，提早修完課，還能當作未來申請或推薦的加分項目。

麗山高中教務主任藍偉瑩表示，其實校內就有幫學生開微積分的課，若學生沒有暑假規劃，通常會願意上大學先修課。畢竟有機會早點畢業，但建議要考量學生程度，如微積分有分難易，要視高中生未來需求。也可多開辦人文社會科的先修課，或有各區域的大學加入讓不同學生就近修課。

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