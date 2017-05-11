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特技女孩環島 養護機構傳送歡樂

2017-05-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕就讀台灣戲曲學院的倪瀅瀅以筋骨軟Ｑ的專長，與姊姊、同學三人，去年暑假募資旅費，組成「特技環島義演散播愛團隊」，用火車環島，走訪全台卅一家養護機構表演特技，帶給長輩歡笑。她說，常下腰會出現腰痛症狀，但看到爺爺、奶奶笑容，覺得很值得，明年暑假計畫赴離島服務。

倪瀅瀅十歲時離開台中、北上求學，國三時到柬埔寨當國際志工，得到許多感動，對志願服務產生興趣。她說：「我想透過專長，為世界做點事。」

倪瀅瀅表示，有次到養老院義演，有爺爺開心拉著她直聊天，還跟她說：「有空常來。」她想要把快樂跟溫暖帶給更多爺爺、奶奶，發想要環島義演。

倪瀅瀅從撰寫企畫、聯繫機構到籌措經費一手包辦，最後爭取到獅子會贊助，也在群眾募資平台flyingV募款成功，去年暑假開始，和姊姊、同學以火車環島，走訪養護機構，一天要表演一到三場。

她坦言：「我是軟功，要一直下腰、折腰，出現腰痛症狀，一度想放棄。」但看到爺、奶笑容，還是覺得值得。她說，未來想推動學弟妹回家鄉服務長輩，畢竟身邊的人最常被忽略。

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  • 就讀台灣戲曲學院的倪瀅瀅，利用一身軟Q筋骨，環島義演秀軟功。（台北市教育局提供）

    就讀台灣戲曲學院的倪瀅瀅，利用一身軟Q筋骨，環島義演秀軟功。（台北市教育局提供）

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