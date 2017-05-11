幫9旬母賣菜 博士提早退休伴母
2017-05-11
〔記者林宜樟／嘉縣報導〕稻江科技暨管理學院助理教授陳青田，在嘉義縣教書十一年，每逢假日總會返回新北市陪伴母親陳麵，到菜市場擺攤賣母親種的菜，最開心拿賣菜錢回來時，可以看到慈母滿意的笑容。因為陳母已九十三歲，年僅五十四歲的陳青田，決定任教到七月底退休，「想在母親身旁，陪伴她走過人生最後的時光。」
陳麵年輕時家境清苦，靠縫補衣物養大九名子女，後來從商致富，捐地鋪路造林，早年曾獲選為台灣省、台北縣及中和市模範母親，年老後成立無極宮，宗教濟世並清閒過日。
陳青田在手足中年紀最小，是文化大學中山學術研究所博士，中校退伍後到大學教憲法、國際關係等課程，長年在外，都是兄姊照顧母親，他常想：「什麼事情能讓母親真的開心？」
陳麵有一畦小菜園，她每天早起澆水種菜，陳青田十多年來，放假回家就將母親種的菜拿到中和區華新街擺攤販售，常有婆婆媽媽稱讚「陳麵阿嬤的菜很好吃」，陳麵知道後，總是笑得合不攏嘴。
陳青田表示，鄰近攤商不知道他的學經歷，倒是曾有同袍認出他，詫異地問：「長官，你退伍後，怎麼可憐到賣菜過日？」陳麵則笑說，每次看到兒子拿著幾百元的賣菜收入回來繳公庫，就覺得好開心，兒子「怎麼這麼可愛」。
稻江科管學院校長張淑中說，陳青田很受學生喜愛，校方極力挽留希望他繼續留下來教學，卻無法扭轉其心意，同事、學生都感不捨。
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