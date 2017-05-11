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育嬰留停津貼 工作半年就可請領

2017-05-11

延長產假 朝野仍無共識

〔記者彭琬馨、楊綿傑／綜合報導〕要怎樣才能提高國人生育率？立法院社福及衛環委員會昨初審通過國民黨立委李彥秀提出的「就業保險法部分條文修正草案」，將育嬰留職停薪津貼請領資格，由原先保險年資須滿一年以上調降為六個月；未來只要被保險人保險年資滿六個月，就能依性平法規定辦理育嬰留職停薪；至於延長產假，因朝野無共識，擇日再審。

立法院昨也通過國民黨立委盧秀燕等人提案，要求營業場所達一定面積以上的國際會議中心、飯店、婚宴會館等地及大型公園與捷運車站等，需設置哺（集）乳室；未來政府部門舉辦大型戶外活動，應設置臨時哺（集）乳室；同時罰則由新台幣六千元以上、三萬元以下，調高至兩萬元以上、十萬元以下。

至於是否以就業保險法支付現行無給薪的家庭照顧假、是否將產假由原先的八週提高至十二到十四週，同時增列懷孕未滿三個月流產假等條文，因朝野無共識，召委李彥秀裁示擇期再審。

調查︰帶孩子到公共場所 媽媽有壓力

母親節即將到來，兒福聯盟最新調查發現，逾六成受訪媽媽覺得犧牲了自我，近六成覺得社會對於嬰幼兒不友善，帶孩子到公共場所讓媽媽感到很有壓力。

兒盟呼籲社會大眾實行「友善媽咪三承諾」，多點同理心、禮讓幼兒的不便、在媽媽與嬰兒需要協助時不旁觀，建立友善的育兒環境。

調查發現，近六成媽媽覺得社會對嬰幼兒不友善，帶孩子到公共場所很有壓力。媽媽們最擔心、害怕的三類路人型態包括「幼兒無感型」、「恐懼幼兒型」「教養糾察型」的路人，「正義魔人」也讓媽媽擔心因為孩子的行為或自己的管教方式，被路人偷拍、po到網路上。

除此之外，超過五分之一的媽媽表示她們曾在公共場合需要哺（集）乳時，卻發現哺（集）乳室被不相關的人佔用，三成媽媽甚至一等就超過卅分鐘。

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