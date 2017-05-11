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父逝夫亡 截肢婦為3子站起來

2017-05-11

〔記者陳建志／台中報導〕台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲，五年前，先後面臨父親過世、先生車禍意外往生，自己雙腿又被工廠重達三噸的鋼板壓斷、截肢等連串厄運，但為了三個小孩，她說：「絕對不能倒下來。」如今她雖雙腳穿著輔具、義肢，仍穿梭在工廠指揮若定，參與打造世大運聖火火把、母火燈和駐火台。堅毅、樂觀面對人生困境，是「女人扛起一片天」的最佳典範。

沒被命運擊倒 還撐起工廠與家庭

林佩玲說，民國九十三年她和先生在烏日溪南，白手起家創立鈑金機械工廠，一開始只有五十坪大，慢慢擴展到二百五十坪規模的廠房，沒想到民國一○二年六月初，父親因病過世剛滿一年，先生騎機車到工廠附近送貨單，半路遭堆高機撞上，因休克過久經搶救四天無效，留下她和當時最大念小六、最小讀小一的三個小孩。

家中突遭此巨變，林佩玲卻沒有時間悲傷，因為當時合作廠商問她：「你有辦法扛起來嗎？如果不能我們就要轉單。」為了不讓夫妻一起拚出來的工廠關門，也為了三個年幼的小孩，她一邊處理丈夫後事、一邊忙工廠運作，把眼淚全往肚裡吞。

沒想到先生過世剛滿百日不久，厄運再度找上她。一○二年九月下旬，林佩玲巡視工廠時，重達三噸的鋼板突然從鐵架滑下來，不偏不倚壓住雙腿，脫困送醫時，她的雙腿不但嚴重骨折，左大腿動脈也剝離，經急救保住一命，前後歷經十多次手術，住院近一百天才出院。

她說，當時根本沒想到痛，只擔心「三個小孩怎麼辦？」「絕對不能倒下來。」她躺在加護病房都還忍痛打簡訊處理工廠報價，幸好有媽媽全程在醫院照顧，還有堂伯母幫忙帶三個小孩，才順利撐過來。

克服義肢不便 打造世大運聖火火把

林佩玲說，出院後因左腳底板嚴重扭曲，行走須靠柺杖，造成工作很大不便，幾經考慮後向醫師提出左小腿截肢的要求，接著又要面臨旁人異樣眼光、穿義肢的不便，她全都一一克服。

如今不但工廠持續運作，就連近日風光亮相的世大運聖火火把、母火燈和駐火台，都是她和員工參與製作的作品。她以自身經歷，鼓勵同樣面對困境的媽媽：「給自己一個目標，勇敢往前走。」

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  • 勇敢面對人生接連的厄運，還帶領員工打造世大運的聖火母火燈。 （記者陳建志攝）

    勇敢面對人生接連的厄運，還帶領員工打造世大運的聖火母火燈。 （記者陳建志攝）

  • 台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲（左），雖接連面對父喪、丈夫過世、左腳截肢的不幸，堅強維持機械工廠運作。（記者陳建志攝）

    台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲（左），雖接連面對父喪、丈夫過世、左腳截肢的不幸，堅強維持機械工廠運作。（記者陳建志攝）

  • 林佩玲遭重達3噸的鋼板壓斷腿，左小腿截肢穿義肢，右腳也要穿輔具才能行走。（記者陳建志攝）

    林佩玲遭重達3噸的鋼板壓斷腿，左小腿截肢穿義肢，右腳也要穿輔具才能行走。（記者陳建志攝）

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