| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

《謠言終結站》常喝鮮奶茶易腎結石？ 食藥署：不會啦

2017-05-10

記者吳亮儀／台北報導

常喝鮮奶茶導致腎結石？坊間傳言，因茶葉富含草酸、牛奶富含鈣質，兩者一起喝會形成草酸鈣結石，易導致腎結石；食品藥物管理署出面闢謠表示，草酸鈣會隨糞便排出，不會留在體內。

含草酸食物會影響鈣質吸收

雖然喝牛奶配茶不會導致腎結石，但食藥署在「闢謠專區」內仍提醒，攝取過多草酸食物會影響礦物質如鈣、鎂、鉀等吸收，所以攝取鈣質時，應避免同時食用富含草酸的食物，如茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果等。

食藥署副組長遲蘭慧說，鈣確實會在腸道中與草酸結合，形成不溶解、不被吸收的草酸鈣，但大部份都由糞便排出，並不會滯留在體內造成腎結石。

遲蘭慧說，腎結石主要有鈣結石（如草酸鈣或磷酸鈣）、尿酸結石、感染性結石及膀胱酸結石等，主要原因可能有家族病因、水分攝取少、高鈉飲食、高普林飲食或是用藥狀況，如長期補充鈣片、維生素C。

遲蘭慧也建議，多喝水、攝取足夠的鈣質、減少高鈉、高普林、高蛋白的攝取量，覺得身體不適可就醫檢查，可有效避免腎結石。

廣告
  • ▲牛奶加茶易形成草酸鈣導致腎結石？食藥署闢謠：「不會啦！」（記者吳亮儀攝）

    ▲牛奶加茶易形成草酸鈣導致腎結石？食藥署闢謠：「不會啦！」（記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：《謠言終結站》常喝鮮奶茶易腎結石？ 食藥署：不會啦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.