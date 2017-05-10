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《謠言終結站》常喝鮮奶茶易腎結石？ 食藥署：不會啦
2017-05-10
記者吳亮儀／台北報導
常喝鮮奶茶導致腎結石？坊間傳言，因茶葉富含草酸、牛奶富含鈣質，兩者一起喝會形成草酸鈣結石，易導致腎結石；食品藥物管理署出面闢謠表示，草酸鈣會隨糞便排出，不會留在體內。
含草酸食物會影響鈣質吸收
雖然喝牛奶配茶不會導致腎結石，但食藥署在「闢謠專區」內仍提醒，攝取過多草酸食物會影響礦物質如鈣、鎂、鉀等吸收，所以攝取鈣質時，應避免同時食用富含草酸的食物，如茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果等。
食藥署副組長遲蘭慧說，鈣確實會在腸道中與草酸結合，形成不溶解、不被吸收的草酸鈣，但大部份都由糞便排出，並不會滯留在體內造成腎結石。
遲蘭慧說，腎結石主要有鈣結石（如草酸鈣或磷酸鈣）、尿酸結石、感染性結石及膀胱酸結石等，主要原因可能有家族病因、水分攝取少、高鈉飲食、高普林飲食或是用藥狀況，如長期補充鈣片、維生素C。
遲蘭慧也建議，多喝水、攝取足夠的鈣質、減少高鈉、高普林、高蛋白的攝取量，覺得身體不適可就醫檢查，可有效避免腎結石。
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