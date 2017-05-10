炸彈被引爆 婦腦動脈瘤破裂 緊急手術撿回一命

2017-05-10

記者張瑞楨／台中報導

40歲的李姓婦人今年初不斷出現頭痛、發燒不退等異常症狀，到住處附近醫院求診時，突然喪失意識且肢體偏癱，轉診至台中市霧峰區的亞洲大學附屬醫院，才查出是「腦前交通動脈瘤」破裂，緊急手術後撿回一命。

醫師形容：「就像腦中炸彈被引爆，能活下來可說是奇蹟！」術後透過復健和中西醫整合治療，已逐漸康復中。

亞洲大學附屬醫院腦中風中心主任楊道杰說，這名婦人是家庭主婦，平時生活規律，有高血壓但略有控制。重視養生的她，近年來都有規劃健康檢查，但卻沒有異常。

今年初因劇烈頭痛、頸部僵硬、發燒不退與輕微咳嗽，到住家附近醫院治療時，突然喪失意識且全身顫動，經電腦斷層檢查，是「腦前交通動脈瘤」破裂，造成腦出血併發嚴重水腦症，不僅導致左側肢體偏癱，昏迷指數更僅剩4分。

婦人轉送亞大醫院後，院方緊急進行「雙側腦室外引流」手術解除水腦狀況，觀察一週後再進行開顱手術，夾除直徑約0.5公分的「腦前交通動脈瘤」，順利拆除這顆不定時炸彈，之後安置永久性腦室腹腔引流管，解決水腦的問題，術後狀況良好，還能藉由跑步機健身，逐漸找回正常生活步調。

楊道杰表示，一旦出現異常頭痛、頸部僵硬、發燒不退等現象，就應合理懷疑是腦動脈瘤破裂的前兆，此症狀也稱為「無菌性腦膜炎」，因腦脊髓液系統已有少量的血滲入，使中樞神經系統產生發炎反應；一旦腦動脈瘤開始大範圍破裂，就宛如炸彈爆破，會造成患者昏迷、肢體無力甚至死亡。

楊道杰指出，動脈瘤可能出現在身體各處動脈，常見為腦部、胸部和腹部，又以腦動脈瘤的危險性最高，破裂的死亡率高達50%，有腦動脈瘤家族史的民眾，可透過定期電腦斷層或核磁共振腦血管攝影檢查，只要遵照醫囑積極治療，有高達8成的機率可恢復正常生活。