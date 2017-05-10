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昨大武飆37.4度 今天會更熱

2017-05-10

西南風增強，昨包括永康、宜蘭、蘇澳、花蓮、台東、大武和馬祖7個測站破今年最高溫紀錄。大武站更吹起焚風，中午12點4分飆出37.4度，更刷新今年全台最高溫紀錄。大武鄉內街道鮮見人車，居民紛紛躲進屋內，但還是有全副武裝的徒步環島客勇往直前。

氣象局表示，今天西半部溫度將比昨天高出2到3度，中南部高溫達34度，東部30度，記得補充水分，以防中暑。週六鋒面報到，全台到下週二都會出現不穩定且悶熱的天氣型態。

（記者蕭玗欣、陳賢義）

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  • 大武昨天中午飆出，今年最高溫37.4度。（記者陳賢義攝）

    大武昨天中午飆出，今年最高溫37.4度。（記者陳賢義攝）

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