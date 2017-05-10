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Facebook電腦版故障 無法登入臉友哀嚎

2017-05-10

全球社群網站Facebook電腦版昨天台灣時間上午9時多當機，臉友哀嚎「有如世界末日來了」。臉書官網發出致歉聲明，表示something went wrong，會儘快修復。當機延續約40分鐘，近上午10點陸續恢復。手機版（iOS與Android版）則可正常使用。

除台灣網友使用電腦無法登入Facebook外，包括英國、紐西蘭、巴西、泰國、菲律賓、越南、甚至美國西雅圖等地區都傳出無法使用狀況。（記者陳炳宏）

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