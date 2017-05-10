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吃香蕉再忍一下 農糧署：6月可能價格大跌

2017-05-10

下個月吃香蕉會便宜得多！

農糧署預估，6月底香蕉價格將大跌，每公斤批發價約22元到26元，相較現在的58元便宜一半以上，「價格回歸正常、穩定」。

去年連續3個颱風侵台，重創國內香蕉產區，香蕉價格狂漲，甚至創下批發價每公斤平均102元，許多農民趕種香蕉，預計下月收成，產量多恐導致價格大跌。

香蕉價格分產地價（青蕉，較便宜 ）、批發價（黃蕉，較貴 ），每公斤比差約10元。農糧署副署長蘇茂祥說，下月底產地價約12元到16元，雖比監控價7元多，但還是會提早找幾家賣場、超商合作，討論促銷方案。（記者吳亮儀）

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  • 香蕉在去年連續3個颱風重創後，價格居高不下。（資料照，記者黃旭磊攝）

    香蕉在去年連續3個颱風重創後，價格居高不下。（資料照，記者黃旭磊攝）

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