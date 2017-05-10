澎湖軍演未因應 遠航3班機卡機場

2017-05-10

遭限制飛時！高雄—澳門6到8月包機取消

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近日狀況百出的遠東航空，昨天上午又因未提早因應國軍演習關閉空域，馬公飛台中的三個航班都無法按表定時間起飛，共影響七九二名旅客行程。下午則配合民航局三月降低飛行總時數要求，宣布取消六到八月高雄飛澳門的包機航線。

遠航表示，昨天馬公飛台中的FE○二二、FE○二六、FE三○五二的航班，因上午九到十一點馬公機場實施軍演機場暫時關閉，加上許多年長旅客需要輪椅接送，地勤作業不及，因此延誤正常起飛時間，場站同仁立即安排旅客於候機室休息並提供飲料，最後航班於上午十點四十分陸續恢復正常作業。對於航班延誤造成旅客行程受到影響，遠航致上最大歉意，也會進行內部檢討。

馬公航空站表示，國防部早於四月底就公告五月九日要在澎湖舉行漢光卅三號演習實兵驗證預演，航空站也於前一天再次跟所有航空業者通告提醒。昨早八點左右，立榮跟華信航空也分別有五架和兩架飛機落地馬公機場，都安排在九點前起飛，只有遠航未在九點前完成因應作業。遠航說明，確實有收到軍演通知，第一時間也向現場旅客廣播，承諾將加強作業檢討。

此外，民航局三月初針對遠航機隊老舊、零件備料不足及班機誤點率高，祭出降低飛行總時數的限制。遠航昨宣布，為配合民航局所做限制，將取消六到八月高雄—澳門航線，因該航線多為旅行社包機，因此需要提前告知，未來也不排除取消其他包機航線。

遠航說明，高雄飛澳門航線每週十班起飛，這次共取消一百廿個班機，六個旅行社受影響。