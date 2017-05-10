維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣

2017-05-10

〔記者黃捷、吳亮儀／台北報導〕興櫃糕餅廠維格餅家，驚傳長期竄改即將到期鳳梨酥等食品的有效日期後，當成新品販售。士林地檢署昨前往維格位於新北市五股區成泰路的「鳳梨酥夢工廠」搜索，帶回兼任觀光工廠門市協理的董娘蕭詩錦與林姓主管五人，蕭女承認為節省成本竄改有效日期，訊後獲一百五十萬元交保、林獲廿萬交保，其餘員工請回。

問題品改印「EXP」 董娘150萬交保

據悉，檢舉人指稱維格四年前就開始竄改有效日期，除鳳梨酥還包括其它糕點；檢調正過濾查扣資料，若確認屬實，「恐怕已有數以噸計的維格過期食品被消費者吃下肚了」。

士檢今年三月接獲線報，指維格竄改門市即期商品的有效期限，最具知名度的產品鳳梨酥也在其中。經一個多月蒐證，昨天上午指揮調查局台北市調處，會同食藥署及新北市衛生局，前往五股觀光工廠搜索。

檢調初查，觀光工廠員工回收即期商品，以酒精塗銷有效日期，重新打印新的期限，偽裝成剛生產的商品。檢調暫將有問題商品就地查封，另查扣用來竄改日期的設備工具，昨下午將蕭詩錦等五人帶回訊問。

據了解，蕭女昨見檢調上門搜索，隨即承認是她指示員工修改商品有效期限，三名員工也承認犯行，指出原商品外盒包裝上打印字樣為中文「有效日期」，改印英文「EXP」來區隔。檢方訊後依詐欺罪及偽造文書罪，分別裁示交保及請回。

維格董座孫國華獲悉工廠遭搜索，趕往士檢了解及替妻子辦理交保；兩人走出地檢署，孫只對媒體揮手表示：「走了！謝謝。」蕭女低頭不語。

士檢指出，問題商品的具體數量、品項尚待清點釐清，目前也未查到孫國華或其它門市涉入不法。檢方說，已通知雙北市衛生局對製造糕餅類食品的公司積極稽查。

標示不實違反食安法 最高罰400萬元

食品藥物管理署主任邱秀儀指出，若經查證販售食品確實有標示不實，就違反「食品安全衛生管理法」，可處四萬元以上、四百萬元以下罰鍰。消費者若發現標籤被改過了，應暫停食用，也會要求北市衛生局依照消費者保護法處理消費者權益。