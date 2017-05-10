維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
〔記者黃捷、吳亮儀／台北報導〕興櫃糕餅廠維格餅家，驚傳長期竄改即將到期鳳梨酥等食品的有效日期後，當成新品販售。士林地檢署昨前往維格位於新北市五股區成泰路的「鳳梨酥夢工廠」搜索，帶回兼任觀光工廠門市協理的董娘蕭詩錦與林姓主管五人，蕭女承認為節省成本竄改有效日期，訊後獲一百五十萬元交保、林獲廿萬交保，其餘員工請回。
問題品改印「EXP」 董娘150萬交保
據悉，檢舉人指稱維格四年前就開始竄改有效日期，除鳳梨酥還包括其它糕點；檢調正過濾查扣資料，若確認屬實，「恐怕已有數以噸計的維格過期食品被消費者吃下肚了」。
士檢今年三月接獲線報，指維格竄改門市即期商品的有效期限，最具知名度的產品鳳梨酥也在其中。經一個多月蒐證，昨天上午指揮調查局台北市調處，會同食藥署及新北市衛生局，前往五股觀光工廠搜索。
檢調初查，觀光工廠員工回收即期商品，以酒精塗銷有效日期，重新打印新的期限，偽裝成剛生產的商品。檢調暫將有問題商品就地查封，另查扣用來竄改日期的設備工具，昨下午將蕭詩錦等五人帶回訊問。
據了解，蕭女昨見檢調上門搜索，隨即承認是她指示員工修改商品有效期限，三名員工也承認犯行，指出原商品外盒包裝上打印字樣為中文「有效日期」，改印英文「EXP」來區隔。檢方訊後依詐欺罪及偽造文書罪，分別裁示交保及請回。
維格董座孫國華獲悉工廠遭搜索，趕往士檢了解及替妻子辦理交保；兩人走出地檢署，孫只對媒體揮手表示：「走了！謝謝。」蕭女低頭不語。
士檢指出，問題商品的具體數量、品項尚待清點釐清，目前也未查到孫國華或其它門市涉入不法。檢方說，已通知雙北市衛生局對製造糕餅類食品的公司積極稽查。
標示不實違反食安法 最高罰400萬元
食品藥物管理署主任邱秀儀指出，若經查證販售食品確實有標示不實，就違反「食品安全衛生管理法」，可處四萬元以上、四百萬元以下罰鍰。消費者若發現標籤被改過了，應暫停食用，也會要求北市衛生局依照消費者保護法處理消費者權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》為求世大運門面 體操協會與柯市府聯手驅趕街友
- 世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播
- 英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大
- 澎湖軍演未因應 遠航3班機卡機場
- 需在偏鄉綁約6年 醫學系公費生缺額21人
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- WHA邀請函還有機會 世衛未把話說死
- 日本型男廚師MASA 教把妹絕活
- 繳住宅稅成鐵證 大直上千商業宅將開罰
- 北市逾半公廁 衛生紙沒丟馬桶
- 騙徒冒充經紀人 打愛黛兒名號詐騙
- 林奕含父母壓力爆表 廖筱君通電話 林父近崩潰
- 黃浩然「捕」位 hold住「猿」氣
- 小美回歸歌壇 最感謝他
- 涉竄改期限販賣 維格餅家董娘交保
- 文在寅當選南韓總統 安倍祝賀
- 小英總統衫 女大生巧繡台灣
- 勞退提撥全國最低 屏東人「薪」情差
- 復仇者文在寅 因盧武鉉從政
- 自由廣場》生蠔．鯉魚．大閘蟹
- 桃市容積移轉 將採捐公設地、代金並行
- 經濟內憂 地獄朝鮮考驗新總統
- 廣昌公園沒人氣 盼建置遊憩設施
- 好玩藝兒展 破2萬參觀人次
- 高市設17處育兒中心 數量冠全國
- 壽高歡喜迎新舍 將重點發展桌球
- 夏川超有心 請義消媽媽做這件事
- 《5月徵文》吃虧不是占便宜
- 割喉殺童二審仍無期 媽媽「生回」劉小妹 重拾重心
- 張三李四公園彈唱 半小時7塊美金落袋
- 5/9 大樂透頭獎連9摃
- 《中英對照讀新聞》Girl barred from Malaysia chess competition over ’seductive’ dress 女孩因「撩人的」穿著被禁止參加馬來西亞棋賽
- 政大商圈37店勞檢 19家違法
- 相中興大附農蓋樓 林佳龍上火線溝通
- 我是貓／認得幾個字
- 遊隼雛鳥不慎墜崖 鳥友全都錄
- 〈生活停看聽〉老媽媽的搖籃曲
- 南投高中傅茱音 錄取空軍官校飛行生
- 大學申請入學 武陵59人錄取台大
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Major general probed for spying
- 自由廣場》官方App資安檢測，豈能就這144個？
- 致敬經典 崑崙雙鷹金幣腕錶
- 無緣「第一先生」 柯林頓提筆寫驚悚小說
- 和碩首季EPS1.51元 Q2仍是淡季
- 台68線延伸竹東 議員盼優先納前瞻計畫
標題：維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email