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借閱楷模變借書比賽 醫專講師籲教部取消

2017-05-10

〔記者蘇福男、吳柏軒／綜合報導〕高市樹人醫專講師王順興昨在臉書發文批評，教育部每年舉辦「借閱楷模」比賽鼓勵閱讀，結果很多學生只是不斷借還書，閱讀比賽變成借書比賽，建議取消該活動。

王順興目前任教樹人醫專視光學科，他在臉書PO文指出，學校每學期舉辦類似借閱比賽，他常看到不少學生搬一堆書放著，隔天再還並且再借，來衝高比賽積分，但學生真的看了幾本書？後來競賽規則雖有改善，增加閱讀心得的配分，但他認為這種主要以借書數量來評分的本質，並未完全消失。

他說，「借」書數量的重要性如何能與「閱」讀品質的重要性相提並論，教育單位要推廣閱讀活動，可舉辦作者演講與座談會、讀書分享會、閱讀研討會等，以借書數量為主的比賽，僅適合小學生參加，從中來認識圖書館的借書程序。

他已寄出公開信給教育部長，今天上教育部網站填寫「部長信箱」，建議立即取消借閱楷模比賽，並函知各級圖書館不應舉辦僅以借書數量評定名次的比賽，避免把閱讀比賽變成借書比賽，如欲在類似比賽中加入借書數量百分比，建議得分比重不超過卅％，並訂定合理閱讀數量上限。

教育部指導、國家圖書館主辦的「臺灣閱讀節」，也曾提出全國民眾進公共圖書館人次逾七千三百萬、借書達六千九百四十三萬冊等數據，用來顯示推動閱讀已見績效。國家圖書館館長曾淑賢昨表示，國圖未舉辦借閱楷模比賽，而是透過各公立圖書館調查，從中發現愛書民眾與個案故事給予表揚，推廣民眾多利用圖書資源。

國圖：引導更多元閱讀行為

曾淑賢坦言，借閱比賽做法或有待商榷，但大家都立意良善，未來會思考如何引導更多元宣傳方法，借閱楷模最主要是值得效法的閱讀行為與心得等，而非數量，好鼓勵民眾學習典範。

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