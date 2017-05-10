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新住民媽媽獨撐家計 吳慧芬想唸財金改善家境
2017-05-10
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立蘭陽女中學生吳慧芬申請入學錄取清華大學，她來自中低收入家庭，母親是緬甸籍新住民，父親經歷重大車禍，家計落在媽媽身上。
吳慧芬說，媽媽每天早出晚歸辛苦工作，她告訴自己要努力讀書、改善家境，要賺錢帶媽媽回緬甸看外婆。
「媽媽手上常出現切菜留下的傷疤。」吳慧芬忍住眼淚說，媽媽白天在礦泉水公司工作，晚上到餐廳上班，上午八點出門，到晚上八點多才回家，看到媽媽滿是傷疤、破皮的手，心裡很難受，很心疼。
吳慧芬還要幫忙照顧年幼的弟弟，有時讀得很累，就會想起媽媽對她說的話：「書讀了都是你的，以後可以有好的出路。」為了家人、為了自己，再累也會撐下去。
母親節快到了，吳慧芬把錄取清大的好成績送給媽媽，以後計畫朝金融或保險業發展。
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