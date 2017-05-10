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英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大

2017-05-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中張郁琦英文成績曾是校排倒數百分之八，數學科高一的六次段考也僅一次及格，重要科目每每滿江紅的她，下足苦功狂背英文單字、勤練題目，學測英文拚到十四級分，躍升全國前百分之九十六，以七十一級分的佳績錄取交大材料系。

張郁琦升上中女後，學校英文課採全英語授課，加上有大量的課外英文雜誌閱讀功課，都讓她備感吃力，不擅長數學的她，高一也僅及格過一次，就把精神及重心寄託在參加學校合唱團上。

高二時看著學姊拚學測的身影，意識到升學壓力，痛定思痛，排出嚴謹的讀書計畫表，按部就班複習，英文科列出學測四千個英文單字量，每天利用搭公車、點餐等餐等時間背單字，片刻不浪費。

經過一番努力後拚出佳績，張郁琦盼未來投入積體電路的新興材枓研究。

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  • 張郁琦靠勤能補拙，擺脫英文校排倒數百分之八的成績，學測英文14級分，拚進交大。（記者蘇孟娟攝）

    張郁琦靠勤能補拙，擺脫英文校排倒數百分之八的成績，學測英文14級分，拚進交大。（記者蘇孟娟攝）

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