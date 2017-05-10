快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大
2017-05-10
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中張郁琦英文成績曾是校排倒數百分之八，數學科高一的六次段考也僅一次及格，重要科目每每滿江紅的她，下足苦功狂背英文單字、勤練題目，學測英文拚到十四級分，躍升全國前百分之九十六，以七十一級分的佳績錄取交大材料系。
張郁琦升上中女後，學校英文課採全英語授課，加上有大量的課外英文雜誌閱讀功課，都讓她備感吃力，不擅長數學的她，高一也僅及格過一次，就把精神及重心寄託在參加學校合唱團上。
高二時看著學姊拚學測的身影，意識到升學壓力，痛定思痛，排出嚴謹的讀書計畫表，按部就班複習，英文科列出學測四千個英文單字量，每天利用搭公車、點餐等餐等時間背單字，片刻不浪費。
經過一番努力後拚出佳績，張郁琦盼未來投入積體電路的新興材枓研究。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 大學個人申請入學
生活‧本日最多瀏覽
- 獨家》為求世大運門面 體操協會與柯市府聯手驅趕街友
- 世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播
- 英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大
- 澎湖軍演未因應 遠航3班機卡機場
- 需在偏鄉綁約6年 醫學系公費生缺額21人
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- WHA邀請函還有機會 世衛未把話說死
- 張清芳爆李宗盛 常到她家做這件事
- 《台股青紅燈》以秒計算的萬點行情
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Two US lawmakers urge WHA support for Taiwan
- 助台出席ＷＨＡ 美眾議員致函衛生部長
- 好玩藝兒展 破2萬參觀人次
- 巡守隊監測水質 防竹山工業區排廢水
- 「性侵沒抓到就合法」醫師公會譙翻郭冠英
- 涉竄改期限販賣 維格餅家董娘交保
- 文在寅當選南韓總統 安倍祝賀
- 葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
- 柯文哲七月吃素 祈世大運颱風別來
- 日政府：一貫支持台灣參加ＷＨＡ
- 林宥嘉丁文琪甜炸婚趴 預告她將第二春
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 前德國央行總裁︰歐洲央行9月宣布縮減QE計畫
- 父逝顧病母 葉詩薇向學進成大
- 社論》蠻荒之力加速台灣背道而馳
- 勞退提撥全國最低 屏東人「薪」情差
- 清寒女選讀師大 盼助家鄉弱勢
- 視媳「阮查某子」 陳錦子樂談三代同堂
- 挑戰自我練招式 陳昱宏摔到斷牙
- 智邦Q1EPS1.19元 創21年新高
- 善用關西周遊卡， 遊京都、滋賀私房景點
- 專注新目標 新生命可重建家庭
- 飛彈情資若外洩 恐損台美互信
- 蔡：WHA排除台灣 違世衛原則
- 強化管理OBU客戶 來路不明可直接關戶
- 蘋果巿值站穩8000億美元 美企首家
- 鳳凰城連續槍擊嫌犯被捕
- 大學申請入學 武陵59人錄取台大
- 國泰金4月份最賺 EPS唯一逾1元
- 不忍媽暗夜哭泣 單親原民生拚進東華
- 自由廣場》從夜市看朱立倫放煙火
- 校車狼司機 邊開車邊襲胸女學生
- 18局看到睡著 田中隔天挺身勇7局
- 南迴公路草埔隧道 打通難度高
- 太巧了 兄弟姊妹湊成12生肖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei denounces exclusion from WHA
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分