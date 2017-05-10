僵直性脊椎炎折磨六年 林柏學自勵上交大

2017-05-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生林柏學長年受僵直性脊椎炎所苦，不時須請假就醫，成績一度落到校排九百多名的倒數地位，每週要自己打針二次控制病痛的他，以永不放棄的毅力，學測拚出六十八級分，錄取交大資工系。

林柏學國一起受僵直性脊椎炎所苦，上中一中後病情時好時壞，有時起床時全身疼痛到無法起身，必須請假看醫師，嚴重時甚至整整一週都報銷，學習斷斷續續，高一曾校排九百餘名吊車尾。

林柏學一再自勵不能自暴自棄，但高二時僵直性脊椎炎變本加厲，膝關節腫到無法行走，為不影響課業，經醫護人員指導後，他學會自己朝肚皮戳針控制病情。

學習跟疾病共處後的林柏學，穩定步調補足課業空白，學測申請錄取四校系，選擇交大資工系升學，為自己未來再繼續拚鬥。