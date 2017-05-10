角頭一句話 謝孟臻回神拚大學

2017-05-10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國小、國中常在宮廟打混，國立中興高中學生謝孟臻高一時，因有角頭說了「七逃無了時，再下去就無回頭路！」一語驚醒夢中人，在導師鼓勵下，把大葉大學醫療器材設計與材料學士學程列為目標，畢業繼承父親衣缽，昨日順利錄取，他開心地說：「我做到了！」

謝孟臻國小起就因同學家開宮廟，開始在宮廟、陣頭打混，不愛念書的他，只想趕快混畢業，國中畢業剛好碰到十二年國教第一年實施，他會考考出3B2C，申請不到彰化區的高中日間部，在父母堅持下，他在中興高中二次招生獲錄取，改變命運。

謝孟臻說，一個角頭勸告他的話打醒了他，班導王晶玉也不斷建議把醫療器材相關科系做為努力目標，將來可幫父親的忙，讓他有了目標，如今夢想達成，感覺好踏實。