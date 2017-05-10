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需在偏鄉綁約6年 醫學系公費生缺額21人
2017-05-10
〔記者吳柏軒、吳亮儀／台北報導〕大學申請分發及繁星推薦管道的第八類（醫學系）錄取名單均於昨日放榜，其中因醫院「五大皆空」而重啟的醫學系公費生，今年依舊招不滿，六校開出五十四個名額只錄取卅三人，缺廿一人比去年嚴重。大學甄選會評估，可能還是與公費生需在偏鄉綁約六年、若提前解約落跑最重罰一千五百萬等制度設計有關，導致考生報考意願不高。
大學甄選會統計，醫學系公費生今年有台灣大學、成功大學、高雄醫學大學、陽明大學、長庚大學、慈濟大學等六校提供五十四個名額，但經分發只有卅三人上榜，缺額達廿一人，比去年缺十三人還多，研判與公費生制度、社會氛圍等有關，讓同學不熱中。
另，大學申請管道中的醫學系，共十一校提供五百卅一個名額，最後也只分發四百七十人，缺六十一人，甄選會總幹事張文恭分析，考生觀念改變，不見得每個人都想念醫學系，或是各醫學系訂了嚴格門檻，導致學生分數雖高，後續卻被刷掉。大學甄選會副總幹事李新林也說，如果醫學系備取不夠，也可能導致缺額。
衛福部醫事司長石崇良說，第一階段招不滿是很正常的，因為許多人會想在指考時再試一次，每年醫學系公費生一百個名額到最後都會滿招，因此第一階段沒招滿也沒關係，之後還會有學生選擇。
繁星醫學系錄取160名 超額一人
繁星推薦醫學系的錄取結果也公告，十一校系招一百五十九名，最終錄取一百六十人，因高雄醫學大學超額錄取一人，最低錄取總級分為學測六十四級分。張文恭說，大學一般申請醫學系的最低級分是七十一級分，看出兩者差距，但也顯示繁星確實提供另一個管道給有志從醫的學生來就讀。
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