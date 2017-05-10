大學個人申請 錄取率59.62%、缺額1萬2039人雙創新高

2017-05-10

〔記者吳柏軒、劉婉君、楊金城／綜合報導〕大學個人申請統一分發昨天放榜，雖分發錄取率近六成創歷史新高，但缺額也創新高達一萬二○三九名，大學甄選會研判與少子化及申請名額不減反增有關；其中更有十四校系招無人，如頂尖的成功大學化學系申請要招十九人竟也摃龜，成大校方研判是備取人數不足加上考生重榜，明年將改進。

今年大學申請有二○○一校系釋出五萬九三○○名額，共七萬五四一四人報名，最後分發四萬四九六四人，錄取率五十九．六二％，再創歷史新高。

6校缺逾5成 14校系招無人

今年缺額也創新高達一萬二○三九名，缺額逾五成的有六校、 比去年增一倍，卅三校缺額比率介於二十％至五十％，也比去年增加，頂大也多有缺額，今年取消備取限額的台大仍缺額一四八人，成大缺額一八四人、政大則缺二三六人，老牌私校東海、淡江大學則有四百多人與八百多人不等，全國甚至有十四校系招無人，包括成大化學系、台北教育大學心理與諮商系等。

3倍篩選倍率 刷下很多人

大學甄選會總幹事張文恭說，部分校系可能訂下高標準與門檻，但學生重榜而跑到別校，提醒校系須注意大環境變化。

招聯會組長王盛騏則分析，申請的精神就是透過門檻來篩選，並設「篩選倍率」，目前是三倍，其實有非常多學生因此被篩掉，是否放寬備取名額及倍率，需待招聯會或跟教育部進一步討論。張文恭提醒，前段學校若加大篩選倍率、恐將衝擊後段學校，是否調整恐須謹慎。

成大化學系招19人摃龜

成大招生組組長黃信復表示，今年化學系申請訂下自然學測成績兩倍的倍率（去年是三倍），倍率訂太低，導致篩選進來學生太少，再加上高分群學生重複錄取，明年會將倍率改回三倍。成大副校長黃正弘表示，主要招生策略錯誤、門檻設太高，缺額會回歸指考，招生不會有問題。

政大：商學院重榜擴大缺額

政大教務長于乃明則說，校內其他熱門科系如應數、統計、傳播學院等招生都百分百，但商學院則因學生重榜導致缺額擴大，未來會增加備取人數因應。

真理大學台南麻豆校區只有休閒遊憩事業學系招生十人，但沒人申請，即使學校祭出入學助學金十萬、住宿費減半等優惠，還是未能吸引學生，校方也無奈。

真理大學副校長蔡維民說，主因為少子化，加上考生被北部校系吸引，名額將回歸指考，接下來會加強對台南學生和原住民學生招生，希望有好結果。