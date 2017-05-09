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慎選保健食品 禮遇慢性病患

2017-05-09

記者邱奕統／桃園報導

母親節快到了，不少保健食品廣告紛紛打出「孝順父母，某某保健產品最好」等台詞，不少民眾可能計畫送保健食品孝順媽媽、長輩，不過衛福部桃園療養院提醒，部分保健食品對於罹患慢性疾病者並不適合，必須慎選，才不會送健康不成，反傷害長輩身體的健康。

桃園療養院藥劑科主任鄭淑文指出，一些保健食品並不適合與部分慢性病藥物一起服用，可能會產生副作用，例如正在服用抗血小板或抗凝血劑等藥物的心血管疾病患者，若再食用魚油、銀杏或維他命E等，可能會增加出血的風險，造成不明原因瘀青等；此外，若服用史達汀類（statins）降血脂藥物的患者，若再吃下含有紅麴或納豆成分的保健類食品，可能會導致肝指數升高、肌肉痠痛等肝臟或肌肉相關病變。

此外，她說，雞精、人參、靈芝液這一類的保健食品，通常都含有較高的鹽份和鉀，這對於需要嚴格控制水份和鈉、鉀攝取量的腎臟病患者、高血壓患者而言，反而會造成腎臟負擔或血壓上升；而蜆精通常含有高量的普林（purine）及蛋白等，則對於痛風患者不適合。

鄭淑文表示，有特定疾病或需固定服用藥物的民眾在補充保健食品時，最好先諮詢藥劑師、營養師等醫療專業人員，依身體狀況及需求慎選，對於誇大不實或宣稱具有療效的廣告更是不能相信。

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標題：慎選保健食品 禮遇慢性病患


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