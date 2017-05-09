《謠言終結站》保久乳一點都不營養？ 專家：鈣質、蛋白質與鮮乳相同

2017-05-09

記者林彥彤／台北報導

喝牛奶有益鈣質、蛋白質等營養的補充，不過民間對保久乳有迷思，部分民眾認為「保久乳的營養價值較鮮乳低，其中鈣質與蛋白質的含量恐不及鮮乳」。對此，專家表示，雖然保久乳有經過高溫滅菌，但是鈣與蛋白質的耐高溫性強，因此兩者所富含的營養價值大致是相同。

台大動物科學技術學系教授陳明汝指出，保久乳與鮮乳的差別在於處理方法，保久乳因為要放比較久的時間，所以會透過高溫滅菌的方法處理，並沒有額外添加防腐劑，只是過程中可能因為高溫而殺掉一些比較不耐熱的維生素，但不影響牛奶中最主要的營養成分鈣質與蛋白質。

陳明汝表示，不只保久乳與鮮乳一樣營養，部分民眾較習慣以微波或小火慢煮方式加熱鮮乳，其營養價值也不會流失，除非是喝牛奶成分僅占一般鮮乳40%的調味乳，其營養價值才會比較低，同樣的道理，用熱水煮的奶粉也是富含豐富的鈣與蛋白質。

鈣質是組成身體骨骼及牙齒的主要成分。董氏基金會食品營養中心資深營養師尤宣文建議，孩童一天要喝1.5杯乳製品，成人則需要喝1.5到2杯乳製品，諸如保久乳、鮮乳或是奶粉都可提供豐富的鈣與蛋白質，民眾可選擇適合自己的乳製品。