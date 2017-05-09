開放重機上國道？ 交通部：尚未定案
2017-05-09
交通部12日將開會研議是否開放重機上國道。部分立委昨在立院提出地方政府擔心開放可能導致交通安全管理問題，交通部次長王國材昨表示，目前重機只在國3甲及快速道路開放，過去觀察重機在國3甲的行為和在市區沒兩樣，仍會鑽來鑽去，未保持間距，交通部也擔心這樣會影響國道秩序。重機團體爭取的是路權，但還是會尊重地方政府在交通管制上的需求，一切尚未定案。
（記者蕭玗欣）
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