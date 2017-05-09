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健身中心消費糾紛 WORLD GYM最多

2017-05-09

健身中心消費糾紛多，行政院消保處點名香港商世界健身公司（WORLD GYM）是消費爭議案件數最多的業者，去年全國申訴件數達601件，占整體申訴數的64.9％。且自2014年起消費糾紛不斷攀升，3年來都以WORLD GYM申訴案居冠，申訴數所占比例曾在前年高達81.1％，共646件。消費爭議案件中，「健身教練課程過度推銷」、「消費者購買多筆教練課程所衍生之使用期限」最有爭議。（記者吳亮儀）

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