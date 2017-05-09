重新定位為「莊園式飯店」 高雄圓山拚了

2017-05-09

台灣敦睦聯誼會經營的高雄圓山飯店連年虧損，累計從102年來共虧損5億2387萬8千元，立委質疑只將重心放在台北圓山飯店，要求提改善計畫、檢討重北輕南的經營思維。圓山飯店董事長張學舜表示，2個月內將擬定改善計畫，會將高雄圓山飯店附近的綠地再整理，重新定位為「莊園式飯店」，並做木棧道直通澄清湖九曲橋，發揮飯店觀光優勢，提升競爭力。

（記者蕭玗欣）