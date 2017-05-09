| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

重新定位為「莊園式飯店」 高雄圓山拚了

2017-05-09

台灣敦睦聯誼會經營的高雄圓山飯店連年虧損，累計從102年來共虧損5億2387萬8千元，立委質疑只將重心放在台北圓山飯店，要求提改善計畫、檢討重北輕南的經營思維。圓山飯店董事長張學舜表示，2個月內將擬定改善計畫，會將高雄圓山飯店附近的綠地再整理，重新定位為「莊園式飯店」，並做木棧道直通澄清湖九曲橋，發揮飯店觀光優勢，提升競爭力。

（記者蕭玗欣）

廣告
  • 高雄圓山飯店連年虧損。（資料照，記者黃旭磊攝）

    高雄圓山飯店連年虧損。（資料照，記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 虧損 高雄圓山
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：重新定位為「莊園式飯店」 高雄圓山拚了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.