遠航狀況多 立委憂再度無預警停飛

2017-05-09

遠東航空上週因空服員集體請假，導致許多班機取消，現又被民航局指出8架飛機只有14架引擎，明顯不合規定，交通委員會立委關切此事，立委林俊憲說，遠航從維修到新機隊引進都一再跳票，民航局不能等飛安事件發生才有作為。交通部次長王國材表示，遠航曾表達因機型較舊，不容易買到引擎，但民航局不容許飛安馬虎，一定會緊盯遠航。

遠航企業工會昨和被資遣的員工首度與資方協商，雙方達成6點共識，包括17名空服員服務滿1年且合格者，可依規定調整飛行加給至272元並補足差額；17名空服員同意在公司調查本次勞資爭議報告完畢後5日內，選擇方案決定留任或終止契約等。

（記者蕭玗欣）