新南向挨批花錢買人頭 觀光局：網路謠言

2017-05-09

今年3月越南來台灣的觀光客1萬6000人次，較去年同期成長躍升10倍，卻有名嘴在電視爆料指出，是觀光局每天在景點補助越南人每人500元、來台5天補助好幾千元，批評政府拿人民納稅錢衝觀光人頭；交通部政次王國材昨澄清，這些僅是網路謠言，絕非事實，請不要以訛傳訛。

觀光局表示，所有的補助或優惠措施，都需符合補助要件才能申請；補助對象也僅鎖定可有效創造更多經濟效益的團體，例如獎勵企業旅遊、優質旅行團或郵輪等，絕無每人每天每個景點補助500元這種不可思議的事情。（記者蕭玗欣）