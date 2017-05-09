悠活違法經營未環評 裁罰1306萬元定讞

2017-05-09

〔記者楊國文、蔡宗憲／綜合報導〕悠活麗緻渡假村違法在墾丁國家公園經營十四年，四年前被踢爆才補做環評，事後屏東縣府同意悠活公司不用進行第二階段環評；高雄高等行政法院認定悠活公司未實施環評，違法經營獲取二億多元不法利益，裁罰悠活公司一三○六萬元，上訴後昨被最高行政法院判決悠活公司敗訴定讞。

佔地近二公頃的悠活麗緻渡假村，八十八年開始在墾丁國家公園內以集合住宅名義興建完成，違法經營旅館業，一○二年被揭違法經營且未做環評，飯店沙灘距珊瑚礁潮間帶僅卅公尺，環保署一○二年五月轉請墾管處將它勒令停業。

悠活被勒令停業後，屏東縣府審查決定「有條件通過」環評案之後，得恢復營業，但要求須在三年內達到污水零排放等條件，事後縣府又再追加修正環評結論為不用進入二階環評。

因引發環保團體不滿，屏東縣府重新審查，認為悠活開發面積超過一公頃，依「開發行為應實施環評認定標準」規定，應實施環評卻未做，違法經營獲取至少二億三千多萬元不法利益，裁罰悠活一三○六萬元及接受環境講習八小時，悠活打行政訴訟尋求翻盤。案經高雄高等行政法院判悠活敗訴，上訴後，最高行政法院認定裁罰有據，駁回上訴定讞。

悠活董座︰兩起判決非常矛盾

悠活董事長甘錫瀅表示，尊重判決，但兩起判決非常矛盾，渡假村主動做到最高規格的「零排放」，卻因環團提告，把通過的結論撤銷，如今又判罰他們「未實施環評」，「先是判撤銷環評，又判悠活未實施環評」，感覺非常冤枉，加上整個環評程序冗長，慘痛的案例，也讓觀光業對到屏東投資保持觀望。