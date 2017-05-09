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商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用

2017-05-09

〔記者王定傳、楊雅民／綜合報導〕寶來文創公司負責人徐華文昨指控，鼎泰豐公司剽竊包仔、籠仔及青蛙著作，一審台北地院竟認為寶來文創同意，判鼎泰豐及其負責人楊紀華無罪，徐強調「一審見解完全是擴張解釋」；北院指理由已在判決書中交代，尊重當事人上訴權利。全案已上訴二審智慧財產法院審理中。

寶來文創指出，從九十七年起與鼎泰豐合作，由寶來文創為鼎泰豐設計生產包仔、籠仔等吉祥物及相關產品，置於鼎泰豐寄賣，著作人是寶來文創；隔年因鼎泰豐請求，同意將包仔、籠仔的「立體商標」讓給鼎泰豐，未同意轉讓「平面商標」權，鼎泰豐卻私自註冊平面商標，一○四年更無預警通知終止合作關係，害寶來文創生產的上萬件產品，一夕間如廢棄物堆在倉庫，損失慘重。

寶來文創認為，對方還聘用設計包仔、籠仔的設計師，有組織的剽竊，連青蛙著作也使用，提自訴控告鼎泰豐及楊紀華違反著作權法。

北院認定，鼎泰豐申請註冊平面商標有經寶來文創同意，雙方合作期間，寶來文創有缺貨情形，也知道鼎泰豐自行開發包仔、籠仔商品並生產販賣，提訴前未明確告知不得使用，判鼎泰豐無罪。

徐華文昨天說，他們只同意對方註冊立體商標，不含平面商標，且對方指稱寶來缺貨的品項與私自生產的產品不同，更何況不論授權範圍，鼎泰豐都不得擅將商標改作、變形。

鼎泰豐公關主任吳怡蓉表示，寶來曾同意鼎泰豐使用相關圖樣（包仔、籠仔）申請商標，鼎泰豐是在行使自己的商標權，於產品上使用自己的商標是合法行為，對被指侵權，鼎泰豐深感不解、遺憾。

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  • 寶來文創負責人徐華文指控鼎泰豐剽竊青蛙著作。 （記者王定傳攝）

    寶來文創負責人徐華文指控鼎泰豐剽竊青蛙著作。 （記者王定傳攝）

  • 寶來文創的籠仔著作（圖右），與鼎泰豐註冊的商標（左）。（記者王定傳攝）

    寶來文創的籠仔著作（圖右），與鼎泰豐註冊的商標（左）。（記者王定傳攝）

  • 寶來文創的包仔著作（圖左）與鼎泰豐的商標（右）。（記者王定傳攝）

    寶來文創的包仔著作（圖左）與鼎泰豐的商標（右）。（記者王定傳攝）

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