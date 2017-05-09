墾丁滿州佳樂水 驚傳鱷魚出沒
2017-05-09
墾管處暫停港口溪水上活動
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園內滿州佳樂水的港口溪水域，驚傳有民眾發現鱷魚蹤影，雖沒及時拍下照片，但至少有兩人目擊，當地居民緊急發動「捕鱷行動」，墾管處也要求民眾暫時不要到港口溪水域戲水。
無照可證 但至少有兩人目擊
「有長長的嘴巴，應該是鱷魚沒錯！」目擊者衝浪店女員工小君說，七日下午五時許，她在港口溪河口（淡水水域）附近玩立槳衝浪（ＳＵＰ），發現河旁草叢有疑似鱷魚的生物趴著，有長長的嘴跟暗綠色身軀，長約一百公分，趕緊上岸拿相機回去拍攝，但已不見蹤影，同時間吊橋上也有遊客看到，兩人雖來不及拍下影像，但都確認是鱷魚出沒。她說：「當時意識清楚，應該不是眼花。」
當地居民組成捕鱷大隊追緝
消息傳開後，滿州港口溪當地衝浪業者及居民隨即通報墾管處，並組成「捕鱷大隊」到河面上來回巡邏，但至截稿前，都未發現鱷魚蹤影。
滿州鄉代會主席莊期文說，七、八年前港口溪上游曾有小型鱷魚養殖場，後來居民抗議後關閉，當時疑有鱷魚逃出，這次港口溪鱷魚事件可能確有其事。
墾管處保育課表示，墾丁國家公園目前沒有任何鱷魚養殖場，有可能是民眾放生，雖沒有照片或影像證據，仍呼籲當地暫停水域活動，待釐清真相。
墾管處資深保育人員指出，二○○五年六月龍鑾潭曾傳出兩米巨鱷出沒，當時目擊民眾還指證歷歷「大鱷魚重量超過一百公斤，眼睛瞪得大大趴在岸邊，拿著指頭般粗的麻繩將牠套住，可是牠只扭動兩三下就把麻繩扯斷，潛入潭裡瞬間消失。」後來還傳出巨大蟒蛇出沒，與這次的港口溪鱷魚事件都有個共同點，就是「未及時拍到照片或影片」。
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