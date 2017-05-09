核一廠2號機降載 先斬後奏惹議
原能會︰一、二週內完成審查
〔記者陳炳宏、林筑涵／綜合報導〕三座核電廠目前僅剩二部機組運轉，其中核一廠二號機原訂六月一日停機大修，六月恐將僅剩一部機組運作，台電為填補夏季用電缺口， 四月廿九日啟動核一廠二號機「降載運轉」計畫，希望延續供電到六月中旬，不過未先向原能會報備引發爭議。原能會昨召開審查說明會表示，此次降載罕見的長達四十五天，如何確保安全將是審查重點，希望在一、二週內完成審查，未來也將明訂核電廠非緊急降載都需送審。
由於核一廠二號機核燃料池已滿，原訂六月一日停機，台電採取降低核一廠二號機出力至七十五％、節省能量以延續供電到六月中旬，希望還可挹注今年夏季供電四十五萬瓩，也希望能延續到核二廠一號機用過燃料棒格架改建完工、才可能接替發電。
此次長達45天 環團憂突發狀況
原能會核管處昨針對台電五月一日所提「降載延時」評估報告，邀集環團及專家提供審查意見。環團大多憂心指出，過去天災、設備維護或緊急事故情形下才會降載數天，台電此次降載長達四十五天，恐發生無法預知的問題。
專家︰最容易發生燃料棒耗損
核工專家賀立維指出，雖核電機組多運轉十五天並沒多發一度電，卻多了許多以前未知風險，尤其需將控制棒插入一半以降載，恐產生陰影效應導致燃料棒彎曲變形，屆時控制棒卡住，產生大量氙一三五，就是當初車諾堡核電廠出事的原因，而且核一廠二號機最後延時運轉可能接近當初設計的安全運轉期限，也是最易發生燃料棒耗損的狀況。台電此次是先斬後奏、未審先實施，背後動機也令人起疑。
地球公民基金會昨也發聲明指出，三座核電廠接連出包，台灣供電實在不該再寄望核電廠，也不應過度倚賴大型電廠，如同將雞蛋放在同一個籃子裡，供電安全不堪一擊，應更推廣節電與分散式綠電。
核管處處長張欣坦承，過去因颱風、設備維護等緊急因素臨時降載，依程序事後報告即可，但此次降載並非上述原因，除已要求台電限期提出報告、否則依違反核管法十四條處理外，未來會規範只要非緊急降載皆需先送審。
張欣表示，目前持續監控氙一三五，仍在正常值內；審查也會以確保安全為基本標準，若審查不通過，仍將依原定時程停機大修。
台電︰此舉屬調度最佳化考量
台電發言人林德福表示，此舉屬電力調度最佳化考量，以汽車做比喻，為節省使用同一桶油，採取時速放慢而非突然踩煞車，因此雖然降載時間較長，但並無機組運轉安全疑慮，國外也有相同案例可循。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
- 瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 冬山伯朗大道醬玩
- 陳冠宇本季首度先發戰樂天 今日賽事預告與轉播
- 葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥
- K-pop助選 南韓造勢如派對
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 證券行情表、證券表格
- 屢傳醜聞 澳調查4大銀行
- 葉啟田讚理想型 爆曾想娶她
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 五月天排排坐 阿信首爆秘辛
- 中職》辜仲諒偷酸富邦悍將 引發球迷熱烈討論
- 生態池沒護欄 溺斃學生家屬盼究責
- 台灣獼猴丟石頭 金峰天空步道封閉
- 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
- 和發產業園區和春基地 銷售率快破5成
- 中國下修採購量 衝擊Q2大尺寸電視面板
- 阿拉斯加外海6.4地震 尚無傷亡通報
- 為3萬殺農婦 跪死者機車認罪
- 曾陶鎔業餘苦練 楊清瓏︰ 他一心嚮往職棒
- 路跑交管 民等1小時跳腳
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
- 國小新生報到 雲縣24校4人以下
- 馬克宏勝選效應消失 歐股跌多漲少
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 2400車位 清境擬蓋3立體停車場
- NBA》第3節大反攻 巫師轟趴綠衫軍
- 金所炫揭假面 俞承豪是調皮鬼
- 《冰與火之歌》養大洋蔥騎士胃口 好萊塢英雄閃邊
- 大隻雞慢啼╱不怕出身低 曾陶鎔︰勇敢追夢
- 圓亡母願 廣植鐵炮百合送醫護
- NBA》騎士橫掃暴龍 大帝超越喬丹
- 竹市明志書院停車場再生 月底啟用
- 家有美媽！大元、林明禎臉上有光
標題：核一廠2號機降載 先斬後奏惹議
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email