核一廠2號機降載 先斬後奏惹議

2017-05-09

原能會︰一、二週內完成審查

〔記者陳炳宏、林筑涵／綜合報導〕三座核電廠目前僅剩二部機組運轉，其中核一廠二號機原訂六月一日停機大修，六月恐將僅剩一部機組運作，台電為填補夏季用電缺口， 四月廿九日啟動核一廠二號機「降載運轉」計畫，希望延續供電到六月中旬，不過未先向原能會報備引發爭議。原能會昨召開審查說明會表示，此次降載罕見的長達四十五天，如何確保安全將是審查重點，希望在一、二週內完成審查，未來也將明訂核電廠非緊急降載都需送審。

由於核一廠二號機核燃料池已滿，原訂六月一日停機，台電採取降低核一廠二號機出力至七十五％、節省能量以延續供電到六月中旬，希望還可挹注今年夏季供電四十五萬瓩，也希望能延續到核二廠一號機用過燃料棒格架改建完工、才可能接替發電。

此次長達45天 環團憂突發狀況

原能會核管處昨針對台電五月一日所提「降載延時」評估報告，邀集環團及專家提供審查意見。環團大多憂心指出，過去天災、設備維護或緊急事故情形下才會降載數天，台電此次降載長達四十五天，恐發生無法預知的問題。

專家︰最容易發生燃料棒耗損

核工專家賀立維指出，雖核電機組多運轉十五天並沒多發一度電，卻多了許多以前未知風險，尤其需將控制棒插入一半以降載，恐產生陰影效應導致燃料棒彎曲變形，屆時控制棒卡住，產生大量氙一三五，就是當初車諾堡核電廠出事的原因，而且核一廠二號機最後延時運轉可能接近當初設計的安全運轉期限，也是最易發生燃料棒耗損的狀況。台電此次是先斬後奏、未審先實施，背後動機也令人起疑。

地球公民基金會昨也發聲明指出，三座核電廠接連出包，台灣供電實在不該再寄望核電廠，也不應過度倚賴大型電廠，如同將雞蛋放在同一個籃子裡，供電安全不堪一擊，應更推廣節電與分散式綠電。

核管處處長張欣坦承，過去因颱風、設備維護等緊急因素臨時降載，依程序事後報告即可，但此次降載並非上述原因，除已要求台電限期提出報告、否則依違反核管法十四條處理外，未來會規範只要非緊急降載皆需先送審。

張欣表示，目前持續監控氙一三五，仍在正常值內；審查也會以確保安全為基本標準，若審查不通過，仍將依原定時程停機大修。

台電︰此舉屬調度最佳化考量

台電發言人林德福表示，此舉屬電力調度最佳化考量，以汽車做比喻，為節省使用同一桶油，採取時速放慢而非突然踩煞車，因此雖然降載時間較長，但並無機組運轉安全疑慮，國外也有相同案例可循。