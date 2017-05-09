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亞洲物理奧賽 我奪2金1銀5銅 全球第3

2017-05-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕亞洲物理奧林匹亞今年由俄羅斯舉辦，台灣派出八名高中小將遠征，昨晚捷報拿下二金、一銀及五銅。以金牌數來看，僅次中國與俄羅斯，拿下全球第三名佳績。

今年共有廿三國、一六六名選手較勁。領隊、台灣師大教授高賢忠表示，今年題目理論或實驗都很困難，學生做完題目都高呼糟糕。結果滿分五十分只要拿到廿六分以上就有金牌，等於全球普遍都考不好，台灣由台中一中的陳允中、王少群兩人奪金。

高三的陳允中說，從小就對物理有興趣，曾手作望遠鏡到自家頂樓觀察夜空。他去年參加國際地球科學奧林匹亞奪金牌，已獲保送台大物理系。

高二學生王少群說，感謝同班好友共組四人讀書會，每週討論，增加學習廣度及速度，未來想申請台大物理系。

高賢忠分析，中國今年奪金數多，但據中國老師透露，中國人口多，初選就有六十二萬人參加，台灣才二千多人。台灣歷年來成績除了二○一三年得第四名外，團隊成績大多在全球名列前三名，今年以金牌數來看也是第三，表現不俗。

北一女「淘氣精靈」獲國際賽銅獎

此外，台北市北一女中學生林柔吟、葉冠汝研究大自然中的自然放電現象「淘氣精靈」，以衛星觀測的海溫、雨量、閃電等數據分析，發現淘氣精靈的產生與閃電強度密切相關，做成科展作品，遠赴美國參加國際永續發展3E科技競賽，獲環境污染與管理科大會銅獎肯定。

北一女的鄭安琪與陳韻如也同場出征，研究稻田魚與環境變化的排酸作用等，可惜未獲青睞。

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  • 北一女學生林柔吟（左）、葉冠汝（右）研究大自然中的自然放電現象「淘氣精靈」，赴美拿下相關國際科展競賽銅獎。 （科教館提供）

    北一女學生林柔吟（左）、葉冠汝（右）研究大自然中的自然放電現象「淘氣精靈」，赴美拿下相關國際科展競賽銅獎。 （科教館提供）

  • 台灣八名小將遠赴俄羅斯參加亞洲物理奧林匹亞競賽，拿下二金一銀五銅成績，團體成績奪全球第三。參賽學生左至右依序為陳允中、白奇剛、張晏祥、王少群、鍾尚軒、陳宣叡、陳昶瀚、謝豐仰。（教育部提供）

    台灣八名小將遠赴俄羅斯參加亞洲物理奧林匹亞競賽，拿下二金一銀五銅成績，團體成績奪全球第三。參賽學生左至右依序為陳允中、白奇剛、張晏祥、王少群、鍾尚軒、陳宣叡、陳昶瀚、謝豐仰。（教育部提供）

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