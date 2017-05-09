10名法醫驗全台 中國附醫設病理科培訓生力軍

2017-05-09

〔記者蔡淑媛、楊政郡／台中報導〕每年約兩千三百件解剖案，第一線法醫卻僅約十人，法醫面臨人才凋零、青黃不接困境，中國附醫昨天成立第一個教學醫院「法醫病理科」，將提供司法諮詢鑑定，並培訓病理科醫師考法醫證照當法醫。

一年相驗案近1.9萬件

法務部長邱太三指出，全國每年相驗案件有一萬九千多件，其中兩千三百件須解剖確認死因，尤其發生重大命案時，法醫檢驗與解剖更加重要，但全國具有法醫資格人員僅卅人，執業的法醫更只有十人。盼藉由教學醫院成立法醫病理科，鼓勵病理科醫師經由一至二年的法醫培訓，考取法醫執照，成為法醫的生力軍，法務部希望未來北中南都能各成立一處。

法務部盼北中南各設一處

中國附醫法醫病理科昨揭牌，中國醫大醫療體系董事長蔡長海表示，希望提供法醫病理檢驗研究、諮詢鑑定之外，也能減少醫糾進入法律程序。病理部主任王約翰說，院方耗資五千萬更新檢驗設備，增加檢驗精準度和速度。

法務部法醫研究所長涂達人分析，公職法醫薪水約十萬，待遇和環境不如一般醫師，導致醫師不願投入，目前法醫平均年齡逾六十歲，斷層嚴重，希望結合民間醫院力量，鼓勵醫師投入，經法學、解剖等訓練，協助考取法醫證照，除了能當人醫，也能擔任法醫工作。

法醫的薪水限於公務員職等，所得遠遠比不上醫師，且要隨屍體所在地東奔西跑相驗，面對的可能是扭曲變形、支離破碎的屍體等，辛苦付出卻沒有得到相對的回報。林姓法醫說，當初被影集和老師騙了，才會走上這條路，如果沒有奉獻、犧牲的精神，他早就換跑道了。