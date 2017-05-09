豬肉貴1成 恐一路漲到端午
〔記者林彥彤／台北報導〕端午節快到了，豬肉需求增加，偏偏今年豬隻也比去年同期量少，五月第一週平均每日缺供近九百頭，豬價已較去年上漲約一成，恐將一路漲到端午節。為確保端午肉品供應無虞，農委會昨日決議新增五月十五日休市一天，將該日約二萬三千頭豬源挪到端午節使用，也會同步啟動多項產銷調節措施。
根據畜產資訊網顯示，今年四月成交數共五十三萬六千多頭，平均價格每公斤七十五．八八元；去年四月份五十七萬七千多頭，平均價格每公斤六十七．二九元，顯見因今年豬隻產量減少，影響價格上漲約一成。
鼓勵大型團膳多用冷凍進口肉
農委會畜牧處處長李春進表示，今年豬隻減少是因二月份有一波下痢症，造成部分地區豬隻死亡，加上豬源從過去五百五十萬頭減少到五百四十五萬頭，導致端午節前豬隻供給出現短缺。
李春進說，除了新增休市日，也協請台糖加強供應豬隻，提早釋出養到一百廿公斤的豬隻（平時是養到一百廿五公斤才釋出）。此外，今年一到四月已進口約二萬四千多公噸冷凍豬肉，比去年同期多約兩千公噸，已協調加工業者多使用冷凍豬肉原料，並鼓勵大型團膳業者適量增加使用進口冷凍豬肉，減少到肉品市場採購數量。
蛋黃、香菇持平 糯米變便宜
至於包粽子需要用的蛋黃、糯米、香菇，今年物價大部分與去年差不多，鹹蛋黃每顆批發價格為五．五元到六元，香菇一公斤一千多元，花生與粽葉除了國內生產之外，也都有進口，波動並不大。較有變動的是糯米，圓糯米批發價每公斤四十．三元（去年四十二．九元），長糯米四十四．五元（去年五十二．九元），都比去年便宜。
雙北屠宰場驗出3批雞隻染H5
豬價走揚，禽流感疫情則憂心死灰復燃。農委會才宣布解除高病原性禽流感中央災害應變中心，七日即傳出台北市及新北市屠宰場共三批屠體異常的雞隻，昨天確認均是H5高病原性，進一步溯源追查位於苗栗、雲林、嘉義、高雄及屏東等五縣市九間牧場，病毒型別和牧場檢驗結果將於今天公布。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
- 瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 冬山伯朗大道醬玩
- 陳冠宇本季首度先發戰樂天 今日賽事預告與轉播
- 葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥
- K-pop助選 南韓造勢如派對
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 證券行情表、證券表格
- 屢傳醜聞 澳調查4大銀行
- 葉啟田讚理想型 爆曾想娶她
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 五月天排排坐 阿信首爆秘辛
- 中職》辜仲諒偷酸富邦悍將 引發球迷熱烈討論
- 生態池沒護欄 溺斃學生家屬盼究責
- 台灣獼猴丟石頭 金峰天空步道封閉
- 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
- 和發產業園區和春基地 銷售率快破5成
- 中國下修採購量 衝擊Q2大尺寸電視面板
- 阿拉斯加外海6.4地震 尚無傷亡通報
- 為3萬殺農婦 跪死者機車認罪
- 曾陶鎔業餘苦練 楊清瓏︰ 他一心嚮往職棒
- 路跑交管 民等1小時跳腳
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
- 國小新生報到 雲縣24校4人以下
- 馬克宏勝選效應消失 歐股跌多漲少
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 2400車位 清境擬蓋3立體停車場
- NBA》第3節大反攻 巫師轟趴綠衫軍
- 金所炫揭假面 俞承豪是調皮鬼
- 《冰與火之歌》養大洋蔥騎士胃口 好萊塢英雄閃邊
- 大隻雞慢啼╱不怕出身低 曾陶鎔︰勇敢追夢
- 圓亡母願 廣植鐵炮百合送醫護
- NBA》騎士橫掃暴龍 大帝超越喬丹
- 竹市明志書院停車場再生 月底啟用
- 家有美媽！大元、林明禎臉上有光
標題：豬肉貴1成 恐一路漲到端午
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email