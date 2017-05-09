豬肉貴1成 恐一路漲到端午

2017-05-09

〔記者林彥彤／台北報導〕端午節快到了，豬肉需求增加，偏偏今年豬隻也比去年同期量少，五月第一週平均每日缺供近九百頭，豬價已較去年上漲約一成，恐將一路漲到端午節。為確保端午肉品供應無虞，農委會昨日決議新增五月十五日休市一天，將該日約二萬三千頭豬源挪到端午節使用，也會同步啟動多項產銷調節措施。

根據畜產資訊網顯示，今年四月成交數共五十三萬六千多頭，平均價格每公斤七十五．八八元；去年四月份五十七萬七千多頭，平均價格每公斤六十七．二九元，顯見因今年豬隻產量減少，影響價格上漲約一成。

鼓勵大型團膳多用冷凍進口肉

農委會畜牧處處長李春進表示，今年豬隻減少是因二月份有一波下痢症，造成部分地區豬隻死亡，加上豬源從過去五百五十萬頭減少到五百四十五萬頭，導致端午節前豬隻供給出現短缺。

李春進說，除了新增休市日，也協請台糖加強供應豬隻，提早釋出養到一百廿公斤的豬隻（平時是養到一百廿五公斤才釋出）。此外，今年一到四月已進口約二萬四千多公噸冷凍豬肉，比去年同期多約兩千公噸，已協調加工業者多使用冷凍豬肉原料，並鼓勵大型團膳業者適量增加使用進口冷凍豬肉，減少到肉品市場採購數量。

蛋黃、香菇持平 糯米變便宜

至於包粽子需要用的蛋黃、糯米、香菇，今年物價大部分與去年差不多，鹹蛋黃每顆批發價格為五．五元到六元，香菇一公斤一千多元，花生與粽葉除了國內生產之外，也都有進口，波動並不大。較有變動的是糯米，圓糯米批發價每公斤四十．三元（去年四十二．九元），長糯米四十四．五元（去年五十二．九元），都比去年便宜。

雙北屠宰場驗出3批雞隻染H5

豬價走揚，禽流感疫情則憂心死灰復燃。農委會才宣布解除高病原性禽流感中央災害應變中心，七日即傳出台北市及新北市屠宰場共三批屠體異常的雞隻，昨天確認均是H5高病原性，進一步溯源追查位於苗栗、雲林、嘉義、高雄及屏東等五縣市九間牧場，病毒型別和牧場檢驗結果將於今天公布。